«Земля покрыта бассейнами крови». CANNIBAL CORPSE выпустили новый сингл!Новинки и новости
Вчерашнее утро, помимо кофе, началось с радостного поста художника Vince Locke — наконец-то, мол, наконец-то можно презентовать миру новое любовно нарисованное творение: обложку будущего альбома CANNIBAL CORPSE Chaos Horrific.
Далее группа показала первый сингл релиза «Blood Blind» про массовый геноцид, кровавые моря да кишочковые реки — и с презентацией вышло все ровно так, как и с обложкой: получаешь именно то, за чем пришел. То есть любовь, красота, доброта, мелодии века и хороводы вокруг купальского озера. Ну почти.
«Когда мы начинаем работу над очередным релизом, я специально ничего не планирую, идет как идет, — поясняет (как будто к творчеству CC до сих пор нужны какие-либо пояснения) Erik Rutan. — Но в этот раз я кое-какие вещи делал сознательно, двигая звук в направлении, отличном от Violence Unimagined: делал упор на динамику, разведывал новые территории, не отходя, однако, от исконной сущности CANNIBAL CORPSE».
А еще «каннибалы» объявили на осень американский тур с MAYHEM, GORGUTS и BLOOD INCANTATION… а я аккурат в это время планирую другие поездки. Так что упс. Но альбом, есть полная убежденность, будет душевным. Слушайте, если кто еще не успел.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 318
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Комментарии
Дружище Христос:
Алексей:
Ну , тогда они не были той группой ,какой являются изменив тематику. Впрочем,могли бы петь и про птичек,но только при условии,если они порхают с кишками наружу…..…
Орг:
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно …
думстер-бумстер:
Другой Александр:
Alexey написал(а):
Я думал Грета тумберг, а тут уже группа есть.
А что, подходящее название для какой-нибудь дэт или дум группы: TOMBerg)…
PitBull:
Там и Каннибалы новый сингл выкатили
https://www.youtube.com/watch?v=2JeV-xpW57w…
Alexey:
m8ng8l:
«Чувак, за такой «блэк» кастрировать надо!» (с) Райдер, GTA: San Andreas…
Дружище Христос:
Ad Noctum:
Merzbow:
Оригинальный вокалист будет в этом году давать серию концертов MFKR. И это будет любопытно. Интересно будет глянуть. Демка- лучшее что они сделали.…
Al:
Ну, как бы… о группе я не слышал. Но она сатирически СССР приподносила же. Насколько я понимаю. Тогда как раз и было, в то время, геноцид, тоталитаризм, миллитаризм, вр…
Тварь:
Хоспате… да что вы все носитесь с этой недомузыкой… Это же слушать невозможно. И почему про это говорят на каждом углу… …
Под «кровавую Мэри» сойдёт.
Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно
Ну , тогда они не были той группой ,какой являются изменив тематику. Впрочем,могли бы петь и про птичек,но только при условии,если они порхают с кишками наружу…..
Очень скучная группа.