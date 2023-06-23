CANNIBAL CORPSE chaos
23.06.2023

«Земля покрыта бассейнами крови». CANNIBAL CORPSE выпустили новый сингл!

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Вчерашнее утро, помимо кофе, началось с радостного поста художника Vince Locke — наконец-то, мол, наконец-то можно презентовать миру новое любовно нарисованное творение: обложку будущего альбома CANNIBAL CORPSE Chaos Horrific.

Chaos Horrific

Далее группа показала первый сингл релиза «Blood Blind» про массовый геноцид, кровавые моря да кишочковые реки — и с презентацией вышло все ровно так, как и с обложкой: получаешь именно то, за чем пришел. То есть любовь, красота, доброта, мелодии века и хороводы вокруг купальского озера. Ну почти.

«Когда мы начинаем работу над очередным релизом, я специально ничего не планирую, идет как идет, — поясняет (как будто к творчеству CC до сих пор нужны какие-либо пояснения) Erik Rutan. — Но в этот раз я кое-какие вещи делал сознательно, двигая звук в направлении, отличном от Violence Unimagined: делал упор на динамику, разведывал новые территории, не отходя, однако, от исконной сущности CANNIBAL CORPSE».

А еще «каннибалы» объявили на осень американский тур с MAYHEM, GORGUTS и BLOOD INCANTATION… а я аккурат в это время планирую другие поездки. Так что упс. Но альбом, есть полная убежденность, будет душевным. Слушайте, если кто еще не успел.

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4 комментария

  • думстер-бумстер написал(а):

    Под «кровавую Мэри» сойдёт.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Орг написал(а):

    Черт, как им не надоело все это gore-дерьмо? Одно дело петь про кишки когда тебе 20, и другое когда за 50, смешно http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Алексей написал(а):

    Ну , тогда они не были той группой ,какой являются изменив тематику. Впрочем,могли бы петь и про птичек,но только при условии,если они порхают с кишками наружу…..

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  • Дружище Христос написал(а):

    Очень скучная группа.

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