Gene Simmons пытается запатентовать «козу». Wendy Dio: «Этот жест принадлежит всему сообществу — и не принадлежит никому»

Gene Simmons — знаменитый тролль и человек пакостливый, на днях вызвал очередной баттхерт величиной с Большой каньон. Он подал заявление на патент жеста а-ля «коза», но в чутка модифицированном виде. В его варианте, помимо поднятых мизинца и указательного, также оттопырен большой палец (впрочем, версия с прижатым большим пальцем упоминается в документе наравне). Одиозный музыкант мотивировал свои претензии тем, что якобы KISS были первыми, кто показал этот жест публично — 14 ноября 1974 года в туре «Hotter Than Hell». И, если патент будет получен, написал Джин, «ни один другой человек, фирма, компания, ассоциация или корпорация не смогут использовать этот или подобный символ в коммерческих целях».

гримасы шоу бизнеса Gene Simmons Dio Coven Очевидно, что метал-коммьюнити немедленно и живо отреагировало на подобные заявочки, обозвав Симмонса жадным козлом, который полез не в свой огород. Так, выражая общее мнение, высказалась вдова Дио Венди. «Отвратительно пытаться заработать на чем-то подобном, — сказала она. — Этот жест принадлежит всему сообществу — и одновременно не принадлежит никому. Это общественная собственность, трейдмарки в подобном случае неприемлемы. Да и, честно говоря, Симмонс в своих претензиях просто смешон. Делает из себя дурачка. Чего ему еще надо в этой жизни?»

Не мог не отозваться и давний «дружок» Симмонса Nikki Sixx. «Может, мне теперь запатентовать средний палец, а?» — написал музыкант в своем твиттере. Ну а вокалистка группы COVEN Esther «Jinx» Dawson не преминула отметить, что именно они, еще в конце 60-х, первыми начали использовать «козу» на своих фотосетах и в артворке, — но уж, конечно, ей никогда не приходила в голову мысль это патентовать. «Джин даже не смог показать жест по-нормальному, — написала она. — То, что он изображает, на языке глухонемых значит «любовь». Но вообще если он пойдет со своими заявками дальше, я его засужу. За всех нас».

«Герой» же дня невинно отметил, что рокеры и глухие в его случае вообще ни при чем. Жест придумали KISS. Причем в качеству трибьюта Человеку Пауку. И не волнует.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Назар Василич 17.06.2017 в 08:23

    Верный сын своего народа в своем репертуаре. Нутро лезет наружу

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  2. Merzbow 17.06.2017 в 08:55

    да ну! Первый был Леннон (ну тот, который популярнее Иисуса). Облога Yellow Submarine.

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