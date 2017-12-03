Фото: RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST в Минске

RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST
70 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
Впечатления в словах тут.
(c) фотогалереи Светлана Дубовец.
70 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
Впечатления в словах тут.
(c) фотогалереи Светлана Дубовец.
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Operation: Mindcrime The New Reality
Intervals The Way Forward
Morbid Angel Kingdoms Disdained
Asking Alexandria Asking Alexandria
Evilfeast Elegies Of The Stellar Mind
Iron Savior Reforged - Riding On Fire
Killers Trajets-Dits
Diablo Swing Orchestra Pacifisticuffs
The Faceless In Becoming A Ghost
Deinonychus Ode To Acts Of Murder, Dystopia And Suicide
Прошло 10 лет с легендарного выступления ROTTING CHRIST в Гомеле (знаю, было еще одно, но попасть не довелось), и в силу православного возбуждения по поводу "неправильных" групп с сопутствующими концертными банами мало...
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