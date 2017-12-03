Фото: RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST в Минске

RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST

RAVEN THRONE, ROTTING CHRIST

70 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


Впечатления в словах тут.
(c) фотогалереи Светлана Дубовец.

, рубрика(и): Rotting Christ Фото

Количество просмотров: 550

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: , ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

ROTTING CHRIST в Минске. Сатана по-гречески

Прошло 10 лет с легендарного выступления ROTTING CHRIST в Гомеле (знаю, было еще одно, но попасть не довелось), и в силу православного возбуждения по поводу "неправильных" групп с сопутствующими концертными банами мало...

Close