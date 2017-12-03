ROTTING CHRIST в Минске. Сатана по-гречески

Прошло 10 лет с легендарного выступления ROTTING CHRIST в Гомеле (знаю, было еще одно, но попасть не довелось), и в силу православного возбуждения по поводу «неправильных» групп с сопутствующими концертными банами мало кто по-настоящему верил, что Гниющий Христос таки доберется до самой сердцевины Хрустального Сосуда, чтобы, размазавшись по его стенам переливчатым черным пятном, сделать эту субботу одной из лучших за год для сотен металистов изо всех углов Беларуси. На подходах в зал была замечена милиция — очевидно, во избежание трещин в кристальной стабильности; однако трескались от счастья разве что лица пришедших. Ну и немного «Брюгге».

Людей собралось очень много; примерно к середине концерта, раскалившись, клуб шкворчал сковородкой. А когда Сакис, увлекаясь, провоцировал слэм и «смертельные стенки», танцпол, сплющиваясь ритмично вращающейся тесной массой, выплевывал чьи-то руки, ноги, волосы, подбитые носы и неистовость. Это был тот редкий случай, когда в одном концерте идеально сходятся все темные звезды: свет, звук, настрой зала и группа, — все срастается в ритуальном экстазе, погружая тебя, затискивая, затягивая с первых же нот «Ze Nigmar», пропуская через мясорубку мистерий и оставляя, ошарашенного, с ощущением, что за последний час ты пережил нечто жизненно важное.

Не в обиду RAVEN THRONE будет сказано — это действительно интересная группа, и наблюдать ее вживую всегда в удовольствие, — но все-таки шоу «роттингов», едва начавшись, начисто выдавило из сознания впечатления о суппорте. Если мутноватый по звуку сет белорусов ты просто слушал, то под греков — перерождался и умирал. «Kata ton Demona Eautou», «Apage Satana». «In Yumen-Xibalba», «666». Вдох. Выдох. Посторонним там быть не получалось. Теснота же, жаркая сосредоточенность сотен людей, ритмично двигающихся, тянущих руки и орущих что-то вроде «Grandis Spiritus Diavolos», дополнительно сгущала концентрацию красок. Полотно «Дьявол и родственники». Холст, масло. Если это вот — Ад, то хотелось бы в нем поскорее опять оказаться.

За последние несколько лет я видела ROTTING CHRIST на фестах несколько раз; но, как честно сказала музыкантам после концерта (кстати, любопытный момент: оборудование свое сценическое они скручивают и собирают сами), в Минске был самый их мощный, насыщенный, образцовый по всем параметрам сет.

Греки потели, выкладывались и жгли на сцене один за троих. Миниатюрные, подтянутые, в татуировках и с сединой в бородах, они — с какой-то почти яростной мимикой — электризовали зал разрядами лощеного оккультизма, выходя на бис дважды и скандируя: «Non Serviam, Byelorussia!!!» И лишь только когда музыканты спустились на краткие фотосеты, стало понятно, до чего же они задолбались. Российско-румынский тур в режиме нон-стоп. Прилетели в Минск за пару часов до концерта. Сразу в клуб, отстройка, и потом эти полуторачасово-изматывающие магические пассы на сцене. «No rest for the wicked!» — как написал накануне в своем фб басист Vagelis Karzis.

Единственное, чему повредил статус завершения тура — так это наличию мерча. Фирменные майки, во всех вариантах дизайна, оставались только в формате XL, ну а крафтовую красоту от новой марки Rockmark могли позволить себе не так уж и многие. 95 рублей — конечно, дороговато. Хотя и эффектно.

Подводя итоги, это был шикарный концерт. Добавить больше даже и нечего — ну, кроме разве что восхищения настойчивостью «Лютого Букинга», не испугавшегося потенциальных проблем. Еще одна черная галочка в списке минских мастхэв-концертов поставлена. Будем ждать новых сюрпризов!

А концертную галерею смотрим тут…