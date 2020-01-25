Две метал-потери: умерли Sean Reinert из CYNIC и Joseph Payne (ex-NILE, DIVINE HERESY)

Две плохие новости. Сегодня стало известно о смерти Шона Рэйнерта — талантливейшего барабанщика прогрессив-дэз-метал-сцены. В основном его, конечно, запомнят по CYNIC, любовь с оставшимися музыкантами которого закончилась скандалом в 2015-м году. Он записывал барабаны в Human DEATH. Играл в AGHORA. Шону было 48 лет, его тело обнаружили этой ночью в доме в Калифорнии. Причина смерти пока неясна.
Также пока ничего не известно о причине смерти 35-летнего бас-гитариста Joseph Payne, который играл в NILE, DIVINE HERESY, был человеком недюжинных способностей (Пэйн попал в NILE в 2005, выучив 11 песен группы и подготовившись к туру за три дня) и недюжинных проблем. В 2007-м, выгнав его из команды, Сандерс даже не хотел комментировать увольнение. В 2012-м Джо арестовали за перевозку трех килограмм марихуаны и оружия; последняя группа, в которой он был замечен — это DOMINATION THROUGH IMPURITY из Шарлотт.
R.I.P.
Эх, рано уходят таланты
Кошмар какой!!! На партиях Рейнерта я в молодости постигал весь прогрессивный тяжеляк! Невероятно добрый и спокойный был человечище! Земля пухом!!!
Ещё один ушёл… Спасибо хоть тут нету комментариев о его ориентации или бреда типа «как вы яхту назовёте,так она и поплывёт».Играл в группе под названием Death — получай!
R.I.P.
На партиях Рейнерта выросла половина прогрессивной-сцены, я думаю. Настоящий самородок, уникум. Жаль.
Crow написал(а):
Ещё один ушёл… Спасибо хоть тут нету комментариев о его ориентации или бреда типа «как вы яхту…
R.I.P.
Есть, и этот комментарий — твой
Qaz написал(а):
Есть, и этот комментарий — твой
R.I.P.