Две метал-потери: умерли Sean Reinert из CYNIC и Joseph Payne (ex-NILE, DIVINE HERESY)

Две плохие новости. Сегодня стало известно о смерти Шона Рэйнерта — талантливейшего барабанщика прогрессив-дэз-метал-сцены. В основном его, конечно, запомнят по CYNIC, любовь с оставшимися музыкантами которого закончилась скандалом в 2015-м году. Он записывал барабаны в Human DEATH. Играл в AGHORA. Шону было 48 лет, его тело обнаружили этой ночью в доме в Калифорнии. Причина смерти пока неясна.

Также пока ничего не известно о причине смерти 35-летнего бас-гитариста Joseph Payne, который играл в NILE, DIVINE HERESY, был человеком недюжинных способностей (Пэйн попал в NILE в 2005, выучив 11 песен группы и подготовившись к туру за три дня) и недюжинных проблем. В 2007-м, выгнав его из команды, Сандерс даже не хотел комментировать увольнение. В 2012-м Джо арестовали за перевозку трех килограмм марихуаны и оружия; последняя группа, в которой он был замечен — это DOMINATION THROUGH IMPURITY из Шарлотт.

R.I.P.