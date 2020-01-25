Две метал-потери: умерли Sean Reinert из CYNIC и Joseph Payne (ex-NILE, DIVINE HERESY)

Две плохие новости. Сегодня стало известно о смерти Шона Рэйнерта — талантливейшего барабанщика прогрессив-дэз-метал-сцены. В основном его, конечно, запомнят по CYNIC, любовь с оставшимися музыкантами которого закончилась скандалом в 2015-м году. Он записывал барабаны в Human DEATH. Играл в AGHORA. Шону было 48 лет, его тело обнаружили этой ночью в доме в Калифорнии. Причина смерти пока неясна.

Sean-Reinert-death

Также пока ничего не известно о причине смерти 35-летнего бас-гитариста Joseph Payne, который играл в NILE, DIVINE HERESY, был человеком недюжинных способностей (Пэйн попал в NILE в 2005, выучив 11 песен группы и подготовившись к туру за три дня) и недюжинных проблем. В 2007-м, выгнав его из команды, Сандерс даже не хотел комментировать увольнение. В 2012-м Джо арестовали за перевозку трех килограмм марихуаны и оружия; последняя группа, в которой он был замечен — это DOMINATION THROUGH IMPURITY из Шарлотт.

Joe Payne

R.I.P.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ветошь 26.01.2020 в 06:29

    Эх, рано уходят таланты

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  2. box176 26.01.2020 в 17:10

    Кошмар какой!!! На партиях Рейнерта я в молодости постигал весь прогрессивный тяжеляк! Невероятно добрый и спокойный был человечище! Земля пухом!!!

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  3. Crow 26.01.2020 в 17:18

    Ещё один ушёл… Спасибо хоть тут нету комментариев о его ориентации или бреда типа «как вы яхту назовёте,так она и поплывёт».Играл в группе под названием Death — получай!

    R.I.P.

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  4. Зануда 26.01.2020 в 17:57

    На партиях Рейнерта выросла половина прогрессивной-сцены, я думаю. Настоящий самородок, уникум. Жаль.

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  5. Qaz 26.01.2020 в 18:08

    Crow написал(а):
    Ещё один ушёл… Спасибо хоть тут нету комментариев о его ориентации или бреда типа «как вы яхту…

    R.I.P.

    Есть, и этот комментарий — твой

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  6. Crow 26.01.2020 в 22:39

    Qaz написал(а):
    Есть, и этот комментарий — твой

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  7. Diamond 26.01.2020 в 23:56

    R.I.P.

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