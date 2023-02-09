atrocity cruise
09.02.2023

Фото: AMORPHIS, ATROCITY, CYNIC, OBSCURA, THE CROWN, KREATOR, MELECHESH на круизе 70000 Tons of Metal

Фото

Текстовый репортаж см. здесь.

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