Фото: AMORPHIS, ATROCITY, CYNIC, OBSCURA, THE CROWN, KREATOR, MELECHESH на круизе 70000 Tons of Metal

Фото: AMORPHIS, ATROCITY, CYNIC, OBSCURA, THE CROWN, KREATOR, MELECHESH на круизе 70000 Tons of MetalФото
Текстовый репортаж см. здесь.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 115
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Комментарии
Merzbow:
Настя, не спрашивала почему Melechesh так долго альбом делают?…
Алексей:
Олег:
Сгнивший гилмор дал поговорить своей жабе и, как истинный куколд, начал репостить её рвоту по всему инету.…
Писюн c глазами:
Дима:
Дядя Вова написал(а):
Крюкокрест «Ауфидерзейн».
После этого альбома жанр blackened punk можно закрывать в принципе. Этот альбом — его альфа и омега.
Где бы его во …
Прол:
Ei punk написал(а):
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать
Трубач самый переоцененный в мире п…
Ei punk:
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Рука лицо, шо тут можно ещё сказать…
Александр:
Merzbow написал(а):
ну тут аксиома Эскобара. Пинк Флойэд- это Сид Барретт
Единственный правильный комментарий…
Merzbow:
Helgh:
Всё же жёнам лучше бы тут не лезть со » своим мнением». Хватит нам одной Йоко.…
Другой Александр:
Дружище Христос написал:
«Снимается счас в проходных в меру патриотичных комедийных сериальчиках»
В театре он вроде как помимо этого играет. Раньше во вся…
Дружище Христос:
Другой Александр написал(а):
Дружище Христос написал:
«Да конечно есть! Один «Зеленый слоник» стоит всех французских комедий и британских детективов вместе …
Другой Александр:
Funeral Winds новый. Выходит 23.02.23. В этот раз прописался на Osmose.
Stigmata Mali
https://youtube.com/watch?v=ZJzxqiJ3DH0…
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