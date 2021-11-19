Paul Masvidal
19.11.2021

Слушаем новый сингл CYNIC «In A Multiverse Where Atoms Sing»

Новинки и новости

Paul Masvidal остался в CYNIC последним из могикан, и после всех трагедий таки доделал четвертый лонгплей. Он будет называться Ascension Codes и появится официально уже на следующей неделе.

В сентябре Пол показал тему «Mythical Serpents»; несмотря на то, что обоих Шонов более нет, эмоциональный накал и вдохновение прежнего, полноценного «циника» в ней незримо и бесспорно присутствуют.

Вчера же была представлена drum play-thru версия еще одной новой вещи, «In a Multiverse Where Atoms Sing» — и вы просто посмотрите, насколько хорош Matt Lynch!

Станет ли Ascension Codes последним альбомом в дискографии группы, пока неизвестно: пресс-релиз уклончиво говорит, что это «с одной стороны, лебединая песня, а с другой — возрождение». Masvidal — начиная с 2014-го года — писал материал сам, однако, по его словам, оба Шона слышали, что и как делается.

Ну а нам осталось совсем немного подождать до премьеры.

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2 комментария

  • griwski написал(а):

    Сорри за офтоп, но, в браузере Safari (что на десктопе, что на мобиле), вместо контейнеров с ютьюбом или саундклаудом, а скорее всего и со всеми внешними источниками — пустота.

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  • Anastasiya написал(а):

    griwski написал(а):
    Сорри за офтоп, но, в браузере Safari (что на десктопе, что на мобиле), вместо контейнеров с ютьюбом или саундклаудом, а скорее всего и со всеми внешними источниками — пустота.

    А на других сайтах тоже так? Может, с настройками браузера что-то?

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