Dave Grohl рассказал, сколько пьет перед концертами. «Я проделываю все это ежедневно полтора года, и бога уже не боюсь»

В силу понятных причин Dave Grohl сейчас попадает в пристальные объективы всех СМИ, имеющих или не имеющих отношение к року. И радостно делится деталями своей жизни. Например, алкогольными предконцертными ритуалами.

«За полтора часа до концерта я принимаю три таблетки адвила (анальгетик, аналог ибупрофена — прим.авт.).

За час до выступления пью пиво «Coors Light». Минус за 50 до выхода выпиваю первый шот егермейстера. Потом допиваю «Coors Light». Ну и еще одно. К тому моменту вокруг уже начинают скапливаться люди, и я наливаю шоты «ягера» каждому, кто пришел. Ну и, конечно, выпиваю со всеми. Следом еще «Coors Light». Холодненькое.

До концерта остается минут 20. К тому моменту во мне уже три-четыре шота и три пива. В это же время охрана начинает выгонять из-за сцены левых людей, остаемся только мы все. Минут на 15. А я ощущаю вину за то, что я единственный дул егермейстер. Поэтому начинаю скармливать шоты всем музыкантам — которые до того заправлялись белым вином, шампанским или неизвестно чем еще.

Понятно, мне приходится составлять им компанию, так что концентрация шотов в моем организме пополняется еще на два-три. А там уже пора и на сцену. Но сначала еще пивка! Ну и, на ход ноги, для бодрости, допиваю «ягер», что остался в бутылке.

Такая вот хрень происходит! Я проделываю все это ежедневно полтора года. И бога уже не боюсь. Потому как видел кое-что и похуже».