Dave Grohl рассказал, сколько пьет перед концертами. «Я проделываю все это ежедневно полтора года, и бога уже не боюсь»

В силу понятных причин Dave Grohl сейчас попадает в пристальные объективы всех СМИ, имеющих или не имеющих отношение к року. И радостно делится деталями своей жизни. Например, алкогольными предконцертными ритуалами.

метал алкоголики Dave Grohl «За полтора часа до концерта я принимаю три таблетки адвила (анальгетик, аналог ибупрофена — прим.авт.).

За час до выступления пью пиво «Coors Light». Минус за 50 до выхода выпиваю первый шот егермейстера. Потом допиваю «Coors Light». Ну и еще одно. К тому моменту вокруг уже начинают скапливаться люди, и я наливаю шоты «ягера» каждому, кто пришел. Ну и, конечно, выпиваю со всеми. Следом еще «Coors Light». Холодненькое.

До концерта остается минут 20. К тому моменту во мне уже три-четыре шота и три пива. В это же время охрана начинает выгонять из-за сцены левых людей, остаемся только мы все. Минут на 15. А я ощущаю вину за то, что я единственный дул егермейстер. Поэтому начинаю скармливать шоты всем музыкантам — которые до того заправлялись белым вином, шампанским или неизвестно чем еще.

Понятно, мне приходится составлять им компанию, так что концентрация шотов в моем организме пополняется еще на два-три. А там уже пора и на сцену. Но сначала еще пивка! Ну и, на ход ноги, для бодрости, допиваю «ягер», что остался в бутылке.

Такая вот хрень происходит! Я проделываю все это ежедневно полтора года. И бога уже не боюсь. Потому как видел кое-что и похуже».

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Vuddy 09.10.2018 в 08:27

    это РОК!)))

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  2. Heckfy 09.10.2018 в 12:50

    Чё ж он так мешает то? Не повторяйте за ним!

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  3. Dr. Chaos 09.10.2018 в 14:19

    Ой я вас умоляю! Насчитал максимум 250-300 грамм 35% ликера и 1,4 литра 4% легенького пиваса. Это ж тока в горле щекотать! А ибупрофен на опьянение не влияет никак. Только лишняя нагрузка на печень.

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  4. Sonne 09.10.2018 в 14:40

    Ну я не знаю, кто из вас сколько пьет, но каждый день такие коктейли — и можно новую печень заказывать. Тем более мужику полтосик.

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  5. Dr. Chaos 09.10.2018 в 16:11

    Sonne написал(а):
    Ну я не знаю, кто из вас сколько пьет, но каждый день такие коктейли — и можно новую печень заказывать. Тем более мужику полтосик.


    Всего полтора года так пьет, да еще и нормального качества напитки. Вот если бы пил джин-тоник или ром-колу из пластиковых бутылок, то мог бы печень уже и убить. Такие случаи были.

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