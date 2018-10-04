Возможно, грядет реюнион NIRVANA

Ну или нам на это тщательно намекают со странички FOO FIGHTERS. А также форсирует Dave Grohl, не так давно сюрпризоносно появившийся на одном из локальных мероприятий в Лос-Анджелесе и отыгравший «In Bloom». Ранее, с момента распада NIRVANA, он позволял себе такое всего лишь единожды, в 2014-м, когда все оставшиеся в живых экс-участники коллектива собрались на церемонии торжественного попадания в «Зал славы рок-н-ролла».

реюнионы Nirvana Foo Fighters

На этих выходных FOO FIGHTERS выступят хэдлайнерами на фесте в Сан-Бернардино, и на то же мероприятие вписан Krist Novoselic со своим текущим проектом. Случайно? Наверняка нет, ибо подогревая страсти, вчера Дэйв написал в своем твиттере, поставив тег фестиваля: «Не могу дождаться!!! Какие козыри мы еще припасли в рукаве??? Оставайтесь на связи…» После чего твит был поддержан официальным аккаунтом NIRVANA. Только не говорите, что Курт придет голограммой…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. hiCliff 05.10.2018 в 00:14

    Без Маккартни не стоит даже пытаться.

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