Abbath ложится на реабилитацию. «Необходимо победить демона»

Кто-то шутил, мол, после пресловутого концертного провала Аббата его нужно отправить в рехаб к Хетфилду… Так вот, это не шутка. Правда, в силу разницы в доходах разные и больнички. Но смысл один.

abbath drunk on stage«В жизни вы получаете разные расклады карт, — написал то ли сам музыкант, протрезвев, то ли его пресс-секретарь, — я в этом плане счастливчик, так как имею возможность жить своею мечтой: писать музыку, выпускать альбомы и гастролировать по миру. С большего эти поездки офигенны, я выступаю перед фанатами в разных точках света. Но иногда случаются оказии, что-то идет наперекосяк. Как, к примеру, в последнем турне по Южной Америке, в котором нам пришлось отменить концерты в Аргентине и Бразилии.

Не секрет, что я сражаюсь с зависимостью. И пришел к той точке, когда необходимо победить демона. Я подписался на программу реабилитации, которая поможет избавиться от него, очиститься, раз и навсегда. Я всерьез мотивирован, убежден, что справлюсь.

В связи с лечением мы вынуждены отменить декабрьские шоу моей второй группы BÖMBERS. Приношу извинения фанатам, которые ждали этих концертов. Мы уже работаем над их переносом.

С нетерпением жду своего возвращения в строй — с чистым организмом, более сильным и сфокусированным. И беспощадным! Европа и США, предупреждаю: в следующем году мы разнесем ваши клубы, как ураган. Ничто нас не остановит. Horns up!»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 26.11.2019 в 09:42

    Эх, Аббат-Аббатушка, вроде бы воцерковленный, а не знаешь, что алкоголь нужно пить раздельно, а не смешивать…И закусывать ветчиной монастырской)

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  2. Тварь 26.11.2019 в 12:01

    Ну, то есть, он собирается месяц серьезно втыкать в последний Мэйхем, пытаясь разобрать его по нотам????

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  3. Зануда 26.11.2019 в 16:14

    Я бы навестил его в больничке: мандарины,чай, сушки, посидел бы по-стариковски.

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  4. Olafson 26.11.2019 в 18:08

    Зачем демона побеждать?
    Демоны же с т.з. нордических блэк металлистов — классные парни. Это же ангелы — враги

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