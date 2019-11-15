Abbath взялся за старое. Латиноамериканский тур отменен

Abbath, известный пристрастием к горячительным напиткам (а также, поговаривают, и иным веществам), довольно долго держался и колбасил гастроли по графику. Но в ноябре что-то снова пошло не так. На концерте в Аргентине маэстро не смог отыграть и двух песен — после чего, сославшись на «проблемы музыканта со здоровьем», промоутеры отменили оставшиеся даты латиноамериканского тура.

abbathАргентинские фанаты заподозрили неладное, когда концерт начался на два часа позже заявленного времени. В результате местные суппорт-команды, DESCARNADO и MEDIUM, сильно сократили свои сеты. Затем вышли ABBATH. Втроем: басистка Mia Wallace, драммер Ukri «Uge» Suvilehto и сам красавчик Аббат, который, по слухам, накануне поссорился с гитаристом Ole André Farstad — так что тот на концерт попросту забил.

Группа дважды начинала играть «Count The Dead», но очевидно невменяемый Аббатушка на десятой секунде кинул на сцену гитару и ломанулся в толпу. Затем настала очередь «Tyrants» — однако что-то снова не сложилось, после чего вокалист свалил в гримерку и провел там остаток вечера.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Sergey25 15.11.2019 в 09:39

    Король потерял свою корону…)

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  2. pavel 15.11.2019 в 10:00

    Клоун он, а не король. Как, впрочем и практически весь блэк метал — сплошная клоунада))

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  3. Nokt 15.11.2019 в 10:55

    pavel написал(а):
    практически весь блэк метал — сплошная клоунада))

    как будто это что-то плохое! (с)

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  4. Sergey25 15.11.2019 в 11:51

    pavel написал(а):
    Клоун он, а не король. Как, впрочем и практически весь блэк метал — сплошная клоунада))
    Да нет, Аббат это король всех клоунов) Был…

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  5. BiOMeX 15.11.2019 в 11:56

    «Всё равно его не брошу, потому что он — хороший!» ;)

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  6. alexus666 15.11.2019 в 14:25

    Мдаааа… старый «синяк», что сказать))) Так ждем с корефаном его приезда, но так дико стремно приехать из Витебска, услышать 2 трэка и уехать, что прям жуть… странный он — мэйджор-лэйбл, контракты, туры… (((

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  7. Павел 15.11.2019 в 14:35

    Nokt написал(а):
    pavel написал(а):
    практически весь блэк метал — сплошная клоунада))

    как будто это что-то плохое! (с)

    Может это и неплохо, но музыки там нет практически

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  8. Nokt 15.11.2019 в 14:50

    Павел, а где есть?

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