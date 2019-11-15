Abbath взялся за старое. Латиноамериканский тур отменен

Abbath, известный пристрастием к горячительным напиткам (а также, поговаривают, и иным веществам), довольно долго держался и колбасил гастроли по графику. Но в ноябре что-то снова пошло не так. На концерте в Аргентине маэстро не смог отыграть и двух песен — после чего, сославшись на «проблемы музыканта со здоровьем», промоутеры отменили оставшиеся даты латиноамериканского тура.

Аргентинские фанаты заподозрили неладное, когда концерт начался на два часа позже заявленного времени. В результате местные суппорт-команды, DESCARNADO и MEDIUM, сильно сократили свои сеты. Затем вышли ABBATH. Втроем: басистка Mia Wallace, драммер Ukri «Uge» Suvilehto и сам красавчик Аббат, который, по слухам, накануне поссорился с гитаристом Ole André Farstad — так что тот на концерт попросту забил.

Группа дважды начинала играть «Count The Dead», но очевидно невменяемый Аббатушка на десятой секунде кинул на сцену гитару и ломанулся в толпу. Затем настала очередь «Tyrants» — однако что-то снова не сложилось, после чего вокалист свалил в гримерку и провел там остаток вечера.