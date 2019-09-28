METALLICA отменили австралийский тур из-за алкоголизма Хетфилда

Кому бес в ребро, кому любимые шалости. METALLICA были вынуждены отложить гастрольную поездку в Австралию и Новую Зеландию, ибо старина Джеймс взялся за старое: запил.

James Hetfield«Как многие из вас, наверное, знают, нам брат Джеймс много лет боролся с зависимостью, — написала группа трогательное извиняющееся послание, — и сейчас, к сожалению, ему снова нужно пройти реабилитационную программу. Как только что-то будет известно, мы вам сообщим — и благодарим вас, замечательных лояльных фэнов, которые преодолевают ради возможности увидеть команду огромные расстояния, за поддержку и понимание. Спасибо, что вы остаетесь частью семьи METALLICA». (И немедленно выпил.)

, рубрика(и): Быстрые новости

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