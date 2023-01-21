DARKTHRONE выпускают «Goatlord: Original»Новинки и новости
Как видно, последний альбом DARKTHRONE Astral Fortress набрал немало очков в нашем чарте второй половины 2022, а значит, черные ржавые колесики вертятся не напрасно. На середину февраля норвежцы анонсировали релиз Goatlord: Original.
По словам музыкантов, в него войдут треки альбома Goatlord в первоначальном инструментальном виде, как они записывались на репточке (вокалы были добавлены позже, к моменту выпуска посредством Moonfog Productions в 1996), в составе Fenriz (барабаны), Nocturno Culto (лид-гитара), Ivar Enger (ритм-гитара), Dag Nilsen (бас). Обложку — так себе, если честно, обложка — нарисовал Zbigniew M. Bielak.
Очевидно, будущий диск — очередной результат раскопок Фенриза, и мы не станем спрашивать, мол, кому вообще это надо. А дадим ссылку коллекционерам!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 125
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2 комментария
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Комментарии
atr:
Sonne:
Ждём, когда Фенриз выпустит сборник песен, которые пел в дУше.…
Bronco:
Обложка как раз хорошая. Жалко такое отдавать под раскопки.…
Алекс:
atr написал(а):
Алекс написал(а):
atr написал(а):
ZZ Top: > Снесли даже памятник Екатерины Великой в Одессе
Памятник был поставлен в 2007 году (на деньги какого-то русс…
Одр:
Вот я работаю в супермаркете продавцом, вот это звиздец, и денег нет и жизнь ничего кроме ненависти не вызывает, а тут чел играет в рок группе, живёт в Англии и жалует…
Моран:
Азаза, Деструкшн с одной гитарой без бэков Ясное дело что нужны 2 а то 3 уровня ритм гитары,…
atr:
Алекс написал(а):
atr написал(а):
ZZ Top: > Снесли даже памятник Екатерины Великой в Одессе
Памятник был поставлен в 2007 году (на деньги какого-то русского сообщест…
atr:
Видел их в каком-то поп-шоу. Не сильно многоклеточная поп-публика их не оценила, но и в принципе их специально показали (режиссура на таких шоу ок) несуразным набором…
Bronco:
Кирк Хэммет
Почему?
Потому, что фанера у них звучит как Метла, а без фанеры как Метла звучит только басист.…
Дед Аким:
Anastasiya написал(а):
И еще одна новая, социально-полезная (о важности озвучивать проблемы депрессии и суицидов): https://www.youtube.com/watch?v=ZDyDpdFZHBo
Великолепно!!! Впрочем …
Писюн с глазами:
Слежу за ними с самого начала. Стали играть чуть лучше и в целом стали смешнее. Наверное, это потолок развития для группы такого рода.…
Писюн с глазами:
Anastasiya написал(а):
И еще одна новая, социально-полезная (о важности озвучивать проблемы депрессии и суицидов): https://www.youtube.com/watch?v=ZDyDpdFZHBo
И опять 1983 сильно веет. …
Graff De Bill:
Если рассматривать музыку как бизнес проект, заточенный на зарабатывание денег, то да, это не лучшая идея. Если же человек занимается музыкой потому, что не может ей…
Обложка как раз хорошая. Жалко такое отдавать под раскопки.
Ждём, когда Фенриз выпустит сборник песен, которые пел в дУше.