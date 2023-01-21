Darkthrone astral
21.01.2023

DARKTHRONE выпускают «Goatlord: Original»

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Как видно, последний альбом DARKTHRONE Astral Fortress набрал немало очков в нашем чарте второй половины 2022, а значит, черные ржавые колесики вертятся не напрасно. На середину февраля норвежцы анонсировали релиз Goatlord: Original.

По словам музыкантов, в него войдут треки альбома Goatlord в первоначальном инструментальном виде, как они записывались на репточке (вокалы были добавлены позже, к моменту выпуска посредством Moonfog Productions в 1996), в составе Fenriz (барабаны), Nocturno Culto (лид-гитара), Ivar Enger (ритм-гитара), Dag Nilsen (бас). Обложку — так себе, если честно, обложка — нарисовал Zbigniew M. Bielak.

Очевидно, будущий диск — очередной результат раскопок Фенриза, и мы не станем спрашивать, мол, кому вообще это надо. А дадим ссылку коллекционерам!

Darkthrone Goatlord Original

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2 комментария

  • Bronco написал(а):

    Обложка как раз хорошая. Жалко такое отдавать под раскопки.

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  • Sonne написал(а):

    Ждём, когда Фенриз выпустит сборник песен, которые пел в дУше.

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