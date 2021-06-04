04.06.2021
Премьера: думовая тема DARKTHRONE «Hate Cloak»Новинки и новости
«Hate Cloak» — несомненно, самая медленная вещь будущего альбома, — сопроводил Fenriz комментарием первый сингл выходящего в конце июля лонгплея Eternal Hails…… — но вообще в песнях Теда хватает и скоростных партий, и среднетемповых, и медленных. Большая продолжительность звучания позволяет варьировать темп, что обеспечивает ощущение эпичности».
«Hate Cloak» длится более девяти минут — и, оборачиваясь в это грузное, жирное, небогатое оттенками вязкое грубое риф(ф)леное полотно, не раз и не два вспоминаешь то CANDLEMASS, то Тома Уорриора, так что, как пошутил кто-то в ютубе, пришла пора переименовывать группу в DOOMTHRONE!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 339
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Тру
‘…вспоминаешь то CANDLEMASS..’
Да это всю дорогу ЧИСТЫЙ CANDLEMASS. Риффы,манера и подача-всё ИХ.Вот только что вокал мимо,а так и отличить было бы сложно.Продукт сей интересу не представляет так как это банальная и позорная копирка.