Darkthrone A Blaze deluxe
01.03.2022

Черный гламур: дорогое делюксовое издание «A Blaze In The Northern Sky» DARKTHRONE

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Неизвестно, трясет ли от таких вещей тру блэк-метал организмов (презирающих, например, коммерсов из BEHEMOTH), как вампиров от чесночной посыпки, но Peaceville Recs принимают заявки на заказ юбилейного винилового делюкс-издания A Blaze In The Northern Sky DARKTHRONE. Стоит оно около 90 долларов — и вот под каким соусом в 2022-м подают легендарную сырятину из 1992-го.

Релиз издается числом 666, обложки сработаны вручную польским дизайнером Bartek Rogalewicz, а также лично подписаны Фенризом и Ноктурно Культо. Помимо известного всем материала, в делюксовое издание входит оригинальный мастер 1992 года.

Толщина обложки 22 мм, это черная бумага ручной работы, изготовленная в том числе из страниц из некой книги 1666 года издания (кто ее, интересно, дал порвать?). Тиснение — посредством мастерски выструганной из дерева формы, кастомных серебряных чернил, в которые примешана пудра из измельченных козлячьих рогов. Немного удивляет неучастие девственниц, но в период ковида, возможно, просто не отыскали.

Как бы там ни было, заказы на все 666 копий уже разобраны — после чего ожидаем их на eBay, например, уже за $6666.

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4 комментария

  • Александр написал(а):

    «изготовленная в том числе из страниц из некой книги 1666 года издания (кто ее, интересно, дал порвать?)»
    Гонево скорее всего. Такие вещи, в какой бы сохранности они не были, будут скорее реставрировать, чем на материалы пускать.

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  • Sonder77 написал(а):

    Затянул пояс на максимум(при нынешнем курсе то!!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif),но заказал это издание.Стоило 66.6 фунтов+ доставка 28.Но где еще добыть автографы этих легенд.Про магаз(экс — Хелвете) в Осло знаю,но хз закинет ли туда судьба.

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  • Бармалей написал(а):

    Задумался о заворачивании чего нибудь тридцатилетней давности во что нибудь чёрное…

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  • Merzbow написал(а):

    На discogs хватает дисков и винилов с их автографами. Диск Hate Them подписанный всего за 25 евро

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