Darkthrone AstralFortress
08.09.2022

DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе

Блог

Любая метал-группа мира: «Мы годами сидели над этим альбомом, не искали проторенных дорог, не хотели повторяться, привнесли ряд экспериментов и конечно, по итогу сделали свой самый лучший релиз с самым офигенным концептом!». Fenriz, анонсируя будущий полноформатник DARKTHRONE Astral Fortress, который появится в конце октября:

«Как всегда, Тед сам по себе сочиняет музыку; мои риффы тоже приходят сами по себе. Думаю, начиная с Arctic Thunder 2016 года, мы по большей части вдохновляемся нашей собственной олдовой дискографией. В моем восприятии большинство риффов, которые я играю, напоминают массу разных команд, однако есть мнение, что мое восприятие слабо коррелирует с тем, что слышат другие. Как вы, наверное, знаете, я никогда не рассказываю про свои тексты и что они означают (ибо не хотел бы, чтобы мне поясняли, о чем тексты песен, что нравятся мне самому), могу лишь сказать, что они мрачнее, чем когда-либо ранее. Это свидание с Преисподней».

Названия тем выглядят как «Impeccable Caverns Of Satan», «Stalagmite Necklace», на обложке Фенриз катается на коньках и, судя по комментариям в фб группы, народ ожидает даже не чего-либо нового и не чего-либо старого, выдаваемого за новое, а скорей предвкушает иронический самоплагиат на полусерьезных щах.

В любом случае, если им самим это нужно, — то найдутся и те, кому также сгодится, что бы там ни было издано.

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