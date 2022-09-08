DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе

DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себеБлог
Любая метал-группа мира: «Мы годами сидели над этим альбомом, не искали проторенных дорог, не хотели повторяться, привнесли ряд экспериментов и конечно, по итогу сделали свой самый лучший релиз с самым офигенным концептом!». Fenriz, анонсируя будущий полноформатник DARKTHRONE Astral Fortress, который появится в конце октября:
«Как всегда, Тед сам по себе сочиняет музыку; мои риффы тоже приходят сами по себе. Думаю, начиная с Arctic Thunder 2016 года, мы по большей части вдохновляемся нашей собственной олдовой дискографией. В моем восприятии большинство риффов, которые я играю, напоминают массу разных команд, однако есть мнение, что мое восприятие слабо коррелирует с тем, что слышат другие. Как вы, наверное, знаете, я никогда не рассказываю про свои тексты и что они означают (ибо не хотел бы, чтобы мне поясняли, о чем тексты песен, что нравятся мне самому), могу лишь сказать, что они мрачнее, чем когда-либо ранее. Это свидание с Преисподней».
Названия тем выглядят как «Impeccable Caverns Of Satan», «Stalagmite Necklace», на обложке Фенриз катается на коньках и, судя по комментариям в фб группы, народ ожидает даже не чего-либо нового и не чего-либо старого, выдаваемого за новое, а скорей предвкушает иронический самоплагиат на полусерьезных щах.
В любом случае, если им самим это нужно, — то найдутся и те, кому также сгодится, что бы там ни было издано.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 124
Читайте также:
- Черный гламур: дорогое делюксовое издание «A Blaze In The Northern Sky» DARKTHRONE
- Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»
- Премьера: думовая тема DARKTHRONE «Hate Cloak»
- DARKTHRONE выпускают концертники на виниле
- «Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи
- Встречаем новый DARKTHRONE. «I like my metal black»
- «Больше метала, чем когда-либо!» DARKTHRONE возвращаются с альбомом «Old Star»
- Fenriz из DARKTHRONE: как сфотографироваться с котом и попасть в политику
- DARKTHRONE из лесов и бомбоубежища. Новая песня группы «Tundra Leech»
- Выложена песня сайд-проекта Nocturno Culto GIFT OF GODS. Суровый трушный хэви
Обновления
-
DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе
-
Сгорел на работе. Басист U.D.O. чуть не умер во время турне
-
Искусство быть лохом: суд в последний раз отклонил претензии ‘Nevermind Baby’ к NIRVANA
-
Горбачев как спаситель русских баб. Вспоминаем трэшевый клип группы ANJ
-
Scott Kelly, NEUROSIS: «Я ухожу с музыкальной сцены навсегда»
-
Писюн Томми Ли стал объектом искусства
-
Метал среди казино: фестиваль Psycho Las Vegas 2022
-
CANDLEMASS обратились к скандинавским богам. На подходе альбом «Sweet Evil Sun»
-
Видеоинтервью: Валерий Гаина в американском пост-КРУИЗ-е
-
Гитарист Richard Shaw об уходе из CRADLE OF FILTH: «Я устал от мелодрам и прочего дерьма»
Комментарии
- Вот так всегда: ..Спустя два года: «Каюсь, я порубил топором свою семью потому что слышал голоса в унитазе и…
- Anastasiya: Стрим альбома: https://www.youtube.com/watch? v=A7V7H2_GL1I
- Bronco: Старый дурак
- Bronco: Ну, здоровье у всех разное.
- atr: Persefone — Metanoia (2022) https://www.youtube.com/watch? v=0dLOJU2Xzn8 Заявлены как Progressive/Melodic…
- Ветошь: Ничего, очухается и ещё 30 лет будет играть «Balls to the Wall»
- Ad Noctum: BlackBraid — Blackbraid I https://www.youtube.com/watch? v=WiN3Ik4pIL4 Black Metal/ USA. Выше я уже…
- atr: Как бы да, сорокета ему нет. Дата его рождения — 07.01.1988
- zzz: Кто нибудь дрочил на эту обложку?
- Павел: Burzum написал(а): Мерзкие лицемеры! Когда убивали детей Донбасса, эти ублюдки преспокойно колесили с…
- коллапес: типичное американское туловище он даже сделал татуировки, но успеху это не поспособствовало, кругом…
- Дед Аким: Новые альбомы Симфо метал, как бы больше не российская группа IMPERIAL AGE — New World (2022) FULL…
- afterglowstar: Последний раз я о Журавлёве читал лет шесть назад, писали, что он переехал в США и там продаёт…
Добавить комментарий