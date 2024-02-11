Слушаем новый проект COFFIN STORM с Фенризом на вокале

Слушаем новый проект COFFIN STORM с Фенризом на вокалеБлог
В группе также принимают участие Ole ‘Apollyon’ Moe (AURA NOIR, LAMENTED SOULS, ex-DØDHEIMSGARD, ex-IMMORTAL) и Olav ‘Bestial Tormentor’ Knutsen (INFERNÖ, LAMENTED SOULS). Нам обещают микс хэви-метала, медленного трэша и дума — и уже готов альбом под названием Arcana Rising, премьерную тему которого можно послушать ниже.
Fenriz: «Город Колботн расположен в холмистом лесном местечке к югу от Осло. Мы с Ole и Olav там росли и взрослели — и ввиду близости к Осло, 80-х имели полный доступ ко всем музыкальным новинкам в столичных магазинах. Потом ребята стали играть дум в LAMENTED SOULS (еще в ней принимал участие Vortex, в 90-х группа выпустила пару демок, а также сингл в 2003-м; текущий статус непонятен — прим.авт.). В 2020-м они снова объединились и начали писать риффаки в вязком классическом хэви-думово-трэшевом стиле, а когда материала набралось достаточно для записи, Оле занял место за барабанами и приступил к записи. Парни хотели, чтобы проект был сделан эксклюзивно в Колботне, так что меня спросили, не против ли поучаствовать в записи вокалов. Так родился COFFIN STORM».
Apollyon: «Изначально я думал, что мы будем играть дум, подразумевалось что-то вроде Epicus Doomicus Metallicus CANDLEMASS, однако несмотря на среднетемповость, риффы вышли более трэшевыми, чем я ожидал. Чистый дум — разве что титульный трек, потому что эту тему мы с Bestial Tormentor придумали двадцать лет назад».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 13
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Комментарии
ratfred:
коллапес написал(а):
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коллапес:
с девяностых уж столько лет прошло…
нетленка 95-го года конечно была событием, а что потом? что-то там про «34% с копейками комплит» тоже ничего, а так…
одни и те же ст�…
Gennadius777:
Отличный клип и музло! Ждём 19 апреля, шедевр от культовой группы My Dying Bride!…
Juris:
думстер-бумстер:
Ых написал(а):
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River и…
Gennadius777:
Да,в сеть слили(в ВК в группе). Но по мне какой-то сырой звук,последняя тема резко обрывается,может так и надо. Послушал весь альбом. Да,соглашусь,гроула тут хватает. К…
Ых:
В тот же день всю промо-ленту в сеть слили.
Хороший альбом. Не шедевр, мне всегда всегда будет хотеться что-то вроде As The Flower Withers, The Angel And The Dark River или Trinity, но уж точно �…
Вк2:
думстер-бумстер:
Дед Аким:
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Чтобы оценить кавер надо знать оригинал, оригинал ну так скромно, великая баллада…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
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