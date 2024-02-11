Слушаем новый проект COFFIN STORM с Фенризом на вокале

В группе также принимают участие Ole ‘Apollyon’ Moe (AURA NOIR, LAMENTED SOULS, ex-DØDHEIMSGARD, ex-IMMORTAL) и Olav ‘Bestial Tormentor’ Knutsen (INFERNÖ, LAMENTED SOULS). Нам обещают микс хэви-метала, медленного трэша и дума — и уже готов альбом под названием Arcana Rising, премьерную тему которого можно послушать ниже.

Fenriz: «Город Колботн расположен в холмистом лесном местечке к югу от Осло. Мы с Ole и Olav там росли и взрослели — и ввиду близости к Осло, 80-х имели полный доступ ко всем музыкальным новинкам в столичных магазинах. Потом ребята стали играть дум в LAMENTED SOULS (еще в ней принимал участие Vortex, в 90-х группа выпустила пару демок, а также сингл в 2003-м; текущий статус непонятен — прим.авт.). В 2020-м они снова объединились и начали писать риффаки в вязком классическом хэви-думово-трэшевом стиле, а когда материала набралось достаточно для записи, Оле занял место за барабанами и приступил к записи. Парни хотели, чтобы проект был сделан эксклюзивно в Колботне, так что меня спросили, не против ли поучаствовать в записи вокалов. Так родился COFFIN STORM».

Apollyon: «Изначально я думал, что мы будем играть дум, подразумевалось что-то вроде Epicus Doomicus Metallicus CANDLEMASS, однако несмотря на среднетемповость, риффы вышли более трэшевыми, чем я ожидал. Чистый дум — разве что титульный трек, потому что эту тему мы с Bestial Tormentor придумали двадцать лет назад».

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