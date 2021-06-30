Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»

Официально вышел альбом DARKTHRONE Eternal Hails, уже по затравочному треку которого было понятно: понесло некогда блэковый дуэт в мамонтообразное заДУМленное метал-прошлое, и не за горами дни, когда Фенриз отпустит бакенбарды и, по-стариковски кряхтя, втащит в студию хаммондовский орган, а Ноктурно Культо, нацепив томный взгляд, взлабнет черный блюз. Медленно и лениво — потому что на том же Eternal Hails неспешно практически все.

Впрочем, откровенно ругать DARKTHRONE не принято: во-первых, художник вправе видеть по-своему; во-вторых, одаренных новаторов вроде Сатира на норвежской сцене немного (да и того, в общем-то, недолюбливают), потому, не стремясь ad astra, всегда можно рыть вглубь, дабы припасть к мощам рок-дедов; в-третьих, выслуга лет и умение втащить емкий рифф по-прежнему с Черным Стулом — так что новый релиз без слушателей не останется. Хотя бы и в одноразовом порядке.

Бомбанул разве что HORNA’вский Mynni Luukkainen: «Итак, новый DARKTHRONE… Он был бы крут — для тех, кому нужны вялые риффы, имитирующие CELTIC FROST и сыгранные на одной гитаре, а также барабаны, записанные во время джем-сессии на какой-то убогой репточке. Крайне разочарован — ибо помню времена, когда прослушивание музыки DARKTHRONE вдохновляло схватить гитару и начать писать собственное дерьмо. А прослушав этот релиз, я даже опасаюсь браться за инструмент — а то вдруг вдохновлюсь и запишу дерьмо в буквальном понимании слова? В общем, резюмируя впечатления: уныло и слабо».

Nocturno Culto же, не скрывающий нынешней приверженности року 70-х, особенно YES и ранним ZZ TOP, грустить из-за жанров не собирается: «Думаю, нас больше не считают блэк-металом. Да и вообще сам этот термин — блэк — используется слишком часто, по делу и нет, так что он потерял свою силу. Поэтому, по сути, мы играем просто метал».

Ну а мы с нетерпением ждем трибьют ZZ TOP.

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