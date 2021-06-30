Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»Блог
Официально вышел альбом DARKTHRONE Eternal Hails, уже по затравочному треку которого было понятно: понесло некогда блэковый дуэт в мамонтообразное заДУМленное метал-прошлое, и не за горами дни, когда Фенриз отпустит бакенбарды и, по-стариковски кряхтя, втащит в студию хаммондовский орган, а Ноктурно Культо, нацепив томный взгляд, взлабнет черный блюз. Медленно и лениво — потому что на том же Eternal Hails неспешно практически все.
Впрочем, откровенно ругать DARKTHRONE не принято: во-первых, художник вправе видеть по-своему; во-вторых, одаренных новаторов вроде Сатира на норвежской сцене немного (да и того, в общем-то, недолюбливают), потому, не стремясь ad astra, всегда можно рыть вглубь, дабы припасть к мощам рок-дедов; в-третьих, выслуга лет и умение втащить емкий рифф по-прежнему с Черным Стулом — так что новый релиз без слушателей не останется. Хотя бы и в одноразовом порядке.
Бомбанул разве что HORNA’вский Mynni Luukkainen: «Итак, новый DARKTHRONE… Он был бы крут — для тех, кому нужны вялые риффы, имитирующие CELTIC FROST и сыгранные на одной гитаре, а также барабаны, записанные во время джем-сессии на какой-то убогой репточке. Крайне разочарован — ибо помню времена, когда прослушивание музыки DARKTHRONE вдохновляло схватить гитару и начать писать собственное дерьмо. А прослушав этот релиз, я даже опасаюсь браться за инструмент — а то вдруг вдохновлюсь и запишу дерьмо в буквальном понимании слова? В общем, резюмируя впечатления: уныло и слабо».
Nocturno Culto же, не скрывающий нынешней приверженности року 70-х, особенно YES и ранним ZZ TOP, грустить из-за жанров не собирается: «Думаю, нас больше не считают блэк-металом. Да и вообще сам этот термин — блэк — используется слишком часто, по делу и нет, так что он потерял свою силу. Поэтому, по сути, мы играем просто метал».
Ну а мы с нетерпением ждем трибьют ZZ TOP.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 309
Читайте также:
- Премьера: думовая тема DARKTHRONE «Hate Cloak»
- DARKTHRONE выпускают концертники на виниле
- «Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи
- Встречаем новый DARKTHRONE. «I like my metal black»
- «Больше метала, чем когда-либо!» DARKTHRONE возвращаются с альбомом «Old Star»
- Fenriz из DARKTHRONE: как сфотографироваться с котом и попасть в политику
- DARKTHRONE из лесов и бомбоубежища. Новая песня группы «Tundra Leech»
- Выложена песня сайд-проекта Nocturno Culto GIFT OF GODS. Суровый трушный хэви
- Интервью с Nocturno Culto. «Ради тех, кто был с нами 20 лет, я считаю, DARKTHRONE стоило бы выйти на сцену»
- «Мизантроп» Nocturno Culto из DARKTHRONE отмечает 40-летний юбилей
5 комментариев
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»
-
«Black Metal Rainbows» — объявлен сбор средств на большую радужную LGBT-книжку на тему блэк-метала
-
Цитата. Andreas Kisser, SEPULTURA: «Я понял, что стал рабом алкоголя»
-
Как метал-сообщество отреагировало на приговор Лесли Найфу
-
Самый модный рок-дебют года: MAMMOTH WVH
-
Matt Heafy из TRIVIUM рассказал, сколько зарабатывает на стримах в Twitch
-
Увидеть Hellfest 2022 и умереть
-
Гитарный герой: смотрите, как бразилец играет «Sweet Child O’ Mine» GUNS ‘N ROSES ногами
-
Умер вокалист FLESHCRAWL Sven Gross
-
Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновника
заканчивают прям как Gorefest. Те тоже начали делать что-то в духе 70-х. В итоге распались ибо никому не были нужны.
У меня что то со слухом,или всё ж это жалкая пародия на ‘Celtic Frost — Circle of the Tyrants’? В любом случае во время прослушки я сразу вспомнил её.Видимо не просто так.
https://www.youtube.com/watch?v=41PxFzoqULU
ZZ Top — не Милли Ванилли
Merzbow написал(а):
заканчивают прям как Gorefest. Те тоже начали делать что-то в духе 70-х. В итоге распались ибо никому не были нужны.
Ну не совсем так — Gorefest, как и многие банды, поэкспериментировали и после распада вернулись с двумя пушечными альбомами…. а тут….. мне кажется, или дарктроновцы считают, что это типа новый уровень, или…. это тупо старческий маразм))) еще не определился для себя)
Алексей написал(а):
Merzbow написал(а):
заканчивают прям как Gorefest. Те тоже начали делать что-то в духе 70-х. В итоге распались ибо никому не были нужны.
Ну не совсем так — Gorefest, как и многие банды, поэкспериментировали и после распада вернулись с двумя пушечными альбомами…. а тут….. мне кажется, или дарктроновцы считают, что это типа новый уровень, или…. это тупо старческий маразм))) еще не определился для себя)
___________________________________________________________
Что самое интересное с Gorefest;ихний ‘true death’ никому и даром не был нужен,ибо банально был неинтересен.Но вот последние Chapter 13,Erase и False сделали им ИМЯ.А тут…как была беспросветная дешёвка всю дорогу-так и осталась.Неужели этот ‘земля-земля’ проектик кому то…ну да ладно.Кому и кобыла невеста.