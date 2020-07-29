«Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи

«Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записиБлог
Когда деревья ходили пешком под стол, а норвежские блэк-металисты еще не мечтали о славе поп-рокеров, некто Gylve ‘Fenriz’ Nagell, одержимый бурной деятельностью и многочисленными коллективами/проджектами, помимо прочего работал над сольным проектом ISENGARD. Два основных релиза этого бренда, Vinterskugge и Høstmørke, вышли в середине 90-х, и помимо очевидной отсылки к Толкиену, по ним можно отследить, как будущий диджей из Осло примерял
шляпу рога фолк-блэк-викинга.
Прошли годы, напал коронавирус, ностальжи, Peaceville Records предложили немного заработать (подчеркните нужный вариант), и вот Gylve нашел в себе силы обернуть время вспять, наведя заодно порядок в пыльном шкафу с пометкою «как молоды мы были».
«Прошло 25 лет, и наконец мой последний, третий сольный альбом материализовался на этой Земле, — задвинул Fenriz. — Что характерно, все его треки были записаны в старой, заслуживающей всяческого доверия студии Necrohell. Как же так вышло?
Кратко говоря, начиная с 1992 или 1993 года я хотел отыскать одну из записанных ранее хэви-металлических тем, чтобы показать, что я могу работать в данном стиле, и что он для меня много значит. Но никак не мог найти запись — казалось, она просто исчезла.
Первые 25 лет примерно так и считал. Что, мол, удалил ее по ошибке.
Потом уже начал сомневаться: а может, и не было ничего вовсе; может, приснилось? Эта мысль вынудила порыться в пыльных кипах старых кассет — из которых я начал извлекать кучу материала. Записей, о которых совсем позабыл. Так что продолжил копаться упорнее. И в конце концов таки откопал трек, который искал!
В результате появился целый альбом, названный Vårjevndøgn и записанный в период 1989-1993, как и остальные работы ISENGARD. Первая его вещь, «Cult Metal» — убедительное доказательство моей извечной любви к классическому маскулинному хэви; остальное — разноплановая россыпь потерянных песен ISENGARD из древних времен».
Выйдет все это
добро зло в октябре.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 245
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3 комментария
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«Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи
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эхх. жаль что не записи первого демо когда Изенгард дезню рубил(
Как минимум будет интересно послушать. Хотя почти всё, про что Фенриз говорит как о «классическом хэви», в его интерпретации превращается в «говняного Мидаса». Ну, или я просто не могу в «классический хэви», что очень даже может быть.
Тем не менее, я надеюсь услышать не это вот:
https://www.youtube.com/watch?v=A5d1c-W8wcU
Альбомы «Vinterskugge» и «Høstmørke» чудесны, в 1991-1995 Фенриз просто не умел сочинять проходняк, даже для сайд-проектов. А на «Høstmørke», кроме крутейших блэков «Thornspawn Chalice» и «Total Death», выяснилось, что Фенриз ещё и чистым вокалом поёт, как Боженька — первые пять композиций, особенно «Landet og havet», конечно же.
https://www.youtube.com/watch?v=anDABUzwABg
А вот норвежские «дэзы-которые-потом-стали-блэками» в своей дэзовой инкарнации, на мой вкус, унылы и скучны. Все эти Thou Shalt Suffer, или очередное конвейерное поделие фабрики Томаса Скугсберга, типа «Soulside Journey». Нужно было быть Юханом Эдлундом, чтобы заявиться на Санлайт, и не записать альбом среднетемповых колыбельных. И то ещё, хвала Мардуку, Гайе, Шамаш, и вообще всему шумеро- аккадскому пантеону, что Юхана познакомили с Сорихтой. Also, слава Baphomet in steel for the flesh of cain, что на «Soulside Journey» барабанил не Фенриз, а какой-то Хэнк Амарилло.
Tjena alla monsterdiggare!
https://www.youtube.com/watch?v=0-QIQZKmW8k
архаично, эпично, роково…. только кому эта сборка нужна СЕЙЧАС?! после первых двух знаковых релизов середины 90х как это наивно… тов.Фенриз, припозднились чуток — копаться надо было году в 95м