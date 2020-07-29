«Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи

Когда деревья ходили пешком под стол, а норвежские блэк-металисты еще не мечтали о славе поп-рокеров, некто Gylve ‘Fenriz’ Nagell, одержимый бурной деятельностью и многочисленными коллективами/проджектами, помимо прочего работал над сольным проектом ISENGARD. Два основных релиза этого бренда, Vinterskugge и Høstmørke, вышли в середине 90-х, и помимо очевидной отсылки к Толкиену, по ним можно отследить, как будущий диджей из Осло примерял шляпу рога фолк-блэк-викинга.

Прошли годы, напал коронавирус, ностальжи, Peaceville Records предложили немного заработать (подчеркните нужный вариант), и вот Gylve нашел в себе силы обернуть время вспять, наведя заодно порядок в пыльном шкафу с пометкою «как молоды мы были».

«Прошло 25 лет, и наконец мой последний, третий сольный альбом материализовался на этой Земле, — задвинул Fenriz. — Что характерно, все его треки были записаны в старой, заслуживающей всяческого доверия студии Necrohell. Как же так вышло?

Кратко говоря, начиная с 1992 или 1993 года я хотел отыскать одну из записанных ранее хэви-металлических тем, чтобы показать, что я могу работать в данном стиле, и что он для меня много значит. Но никак не мог найти запись — казалось, она просто исчезла.

Первые 25 лет примерно так и считал. Что, мол, удалил ее по ошибке.

Потом уже начал сомневаться: а может, и не было ничего вовсе; может, приснилось? Эта мысль вынудила порыться в пыльных кипах старых кассет — из которых я начал извлекать кучу материала. Записей, о которых совсем позабыл. Так что продолжил копаться упорнее. И в конце концов таки откопал трек, который искал!

В результате появился целый альбом, названный Vårjevndøgn и записанный в период 1989-1993, как и остальные работы ISENGARD. Первая его вещь, «Cult Metal» — убедительное доказательство моей извечной любви к классическому маскулинному хэви; остальное — разноплановая россыпь потерянных песен ISENGARD из древних времен».

Выйдет все это добро зло в октябре.

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