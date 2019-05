Встречаем новый DARKTHRONE. «I like my metal black»

Последний день мая и, как обещали, DARKTHRONE презентовали свой новый альбом Old Star. «Как я и говорил, — хвастает Фенриз, — никто доселе не слышал его целиком. Наслаждайтесь нашим металом так же, как я тащусь от своих любимых записей, например, демо RIGID DOMAIN Futile Existence 1988 года».

«На Old Star у нас с Тедом есть ряд риффов, типичных для CANDLEMASS образца Epicus Doomicus Metallicus. Я почти всегда пишу риффы а-ля 80-е: это мое добровольное обязательство. Традиционный дум, медленный трэш, медленный хэви, медленный дэз…. ну и плюс, конечно, блэкушные риффы от Теда».

«I like my metal black, — вторит Ноктурно Культо, — с элементами heavy. Желаю, чтобы ваши шеи заболели после Old Star». Вчера группа представила сингл «Duke Of Gloat» (первая сочиненная для этого альбома песня), а сегодня официально доступен целый релиз. Здесь. Неофициально же — знаете, где. И думаю, уже отыскали.