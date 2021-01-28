DARKTHRONE выпускают концертники на виниле

DARKTHRONE выпускают концертники на винилеБлог
В настоящий момент DARKTHRONE работают над новым альбомом, но похоже, Fenriz исключительно плотно закопался в своих бездонных архивах, и на ISENGARD рубрика «по волнам нашей блэк-метал молодости» не закончится. Теперь уже в исполнении DARKTHRONE, коллекционное издание которых выйдет на Peaceville Records под названием Shadows Of Iconoclasm в начале апреля.
Из эксклюзива в волшебную коробочку вместится ремастированное переиздание Soulside Journey; оригинальная репетиционная запись инструментальной версии Goatlord, восстановленная с кассеты Фенриза; три концертника 1990-1991 годов на виниле (в том числе ранее не издававшаяся запись из Осло); DVD с оцифрованной версией живых выступлений; четыре кассеты с демо-лентами группы, выпущенные с оригинальным оформлением; 60-страничная книжка с картинками музыкантов.
Fenriz: «На запись того, что позже стало альбомом A Blaze In The Northern Sky, у нас было всего несколько месяцев, поэтому пришлось растерзать целую песню из сессий для Goatlord. В результате на альбоме тут и там всплывают Goatlord‘овские риффы. И, если честно, лично я Goatlord переслушивал гораздо чаще, чем A Blaze In The Northern Sky. Что касается переиздания, то спасибо Patrick Engel за то, что почистил репетиционную запись, при этом не перестаравшись с обработкой.
Той же эпохе принадлежит случайно обнаруженная мною бутлег-запись сейшна в Осло 1990 года — честно, просто обалдел, обнаружив, что она сохранилась. Мы были тогда в безумно-угашенном состоянии, хотя концерт проходил в безалкогольном режиме».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 167
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