«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбом

DARKTHRONE выпускают новый альбом

Кому на радость, кому в очередной раз покачать неодобрительно головой — так или иначе, паровозик DARKTHRONE продолжает коптить грешную Землю, и на конец апреля дуэт анонсировал новый альбом It Beckons Us All. «Когда мы закончили запись и микширование этого альбома, Nocturno Culto пожал мне руку, так он был доволен, — признается Fenriz, — а я вообще не помню, чтоб мы пожимали друг другу руки с нашей первой встречи в 88 году. Делайте выводы!»

(Может быть, у норвежских блэкарей принято при встрече обнюхивать друг друга сердечно обниматься, а не пожимать руки, кто их разберет?..)

Nocturno Culto: «Мы записывались как обычно: барабаны + гитара, а потом еще одна гитара поверх. А заодно нашли новую фишку, которая, несомненно, пошла на пользу этому диску. Fenriz спел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их просто классными.

Что еще? Мы разделили между собой басовые партии. Добавили дополнительные слои соло-гитар. Идей было множество. Каждый из нас записывал по четыре вокальных трека (вместо того, чтобы, например, подобрать плагин, который сделает хор).

DARKTHRONE не перестает развиваться, и будущий альбом внесет свой вклад в экстремальный жанр. Хотя я лично, например, без понятия, в каком жанре мы играем. Да и пофиг. Главное, это метал».

