«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбом

«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбомБлог
Кому на радость, кому в очередной раз покачать неодобрительно головой — так или иначе, паровозик DARKTHRONE продолжает коптить грешную Землю, и на конец апреля дуэт анонсировал новый альбом It Beckons Us All. «Когда мы закончили запись и микширование этого альбома, Nocturno Culto пожал мне руку, так он был доволен, — признается Fenriz, — а я вообще не помню, чтоб мы пожимали друг другу руки с нашей первой встречи в 88 году. Делайте выводы!»
(Может быть, у норвежских блэкарей принято при встрече
обнюхивать друг друга сердечно обниматься, а не пожимать руки, кто их разберет?..)
Nocturno Culto: «Мы записывались как обычно: барабаны + гитара, а потом еще одна гитара поверх. А заодно нашли новую фишку, которая, несомненно, пошла на пользу этому диску. Fenriz спел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их просто классными.
Что еще? Мы разделили между собой басовые партии. Добавили дополнительные слои соло-гитар. Идей было множество. Каждый из нас записывал по четыре вокальных трека (вместо того, чтобы, например, подобрать плагин, который сделает хор).
DARKTHRONE не перестает развиваться, и будущий альбом внесет свой вклад в экстремальный жанр. Хотя я лично, например, без понятия, в каком жанре мы играем. Да и пофиг. Главное, это метал».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 25
Читайте также:
- Слушаем новый проект COFFIN STORM с Фенризом на вокале
- DARKTHRONE выпускают «Goatlord: Original»
- DARKTHRONE выпускают новый альбом как трибьют самим себе
- Черный гламур: дорогое делюксовое издание «A Blaze In The Northern Sky» DARKTHRONE
- Новый альбом DARKTHRONE «Eternal Hails»: «Сейчас мы играем просто метал»
- Премьера: думовая тема DARKTHRONE «Hate Cloak»
- DARKTHRONE выпускают концертники на виниле
- «Огонь Изенгарда будет распространяться дальше и дальше». Fenriz из DARKTHRONE воссоздал старые записи
- Встречаем новый DARKTHRONE. «I like my metal black»
- «Больше метала, чем когда-либо!» DARKTHRONE возвращаются с альбомом «Old Star»
Обновления
-
«Fenriz пел чистым, чистейшим вокалом на нескольких песнях, и его креативный подход сделал их классными». DARKTHRONE выпускают новый альбом
-
Альбом марта: JUDAS PRIEST «Invincible Shield»
-
R.I.P. Blake Harrison (PIG DESTROYER, HATEBEAK)
-
Ад, который мы заслужили! GAYC/DC показали клип на «Highway To Hell», который «всех порвет»
-
THERION, Christofer Johnsson: «Я начал вести переговоры с промоутерами относительно тура в России, но это не так просто»
-
«Патрик, ты не прав!» Сетевая драма вокруг новой обложки PESTILENCE
-
Причина увольнения из хардкор-группы: вокалист подсыпал басисту женские гормоны
-
Sandra Araya о реюнионе SLAYER: «Я больше года харассила Тома, чтобы он вернулся на сцену»
-
NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокале
-
SLAYER вернулся с концертами
Комментарии
Зануда:
Другой Александр:
zly написал(а):
Всё гораздо хуже чем ты думаешь. Попробуй поговорить с окружающими — эта биомасса выдаст что-нибудь из этих товарищей.
Чувак, что ты можешь з�…
Юрий:
Согласен , всё чинно и важно , без новомодных свистоперделок , метал в чистом виде., так как должно быть. Accept , с их последним на данный момент высером , них пример мож�…
zly:
Другой Александр написал(а):
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой тол…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.
А я думал мы стобой только-что попрощались)
Ага, т…
zly:
Другой Александр написал(а):
«Киев за три дня»
Наслаждайся воем.…
Другой Александр:
дк написал(а):
жене свой советы давать будешь!
с ней же можешь и письками померяться: я смотрю, фиксация («презик») у тебя имеется.
Ты чёт намудрил с писькам�…
Другой Александр:
zly написал(а):
Другой Александр написал(а):
Мне там и не поступало никаких предложений
В дупло иди.
И тебе всего хорошего)…
zly:
Другой Александр написал(а):
Мне там и не поступало никаких предложений
В дупло иди.…
дк:
Другой Александр написал(а):
От армейского руководства и в целом от руководства страны такой нарратив был? Нет.
ты стрелочки-то не переводи – наверное в ку…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
Когда Патриарх якобы ошибся в своей речи — Владимир Васильевич, он не ошибся, у него мозги побольше 90% многих ра�…
Ad Noctum:
Ну, что же… Группа лабухов-сессионщиков будет выезжать на концертах за счёт сценической харизмы Микаэля. …
Anastasiya:
Добавить комментарий