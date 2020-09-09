Цой вечно жыве. Главные песни беларуского протеста

Цой вечно жыве. Главные песни беларуского протестаБлог
Беларусь продолжает гудеть растревоженным улеем — несмотря на то, что пессимисты ноют, мол, «протест сдулся», изменения в обществе уже произошли. И изменения необратимые. Визит в Минск оставил, конечно, незабываемые впечатления: воодушевление, многотысячные марши выходного дня, напоминающие всенародное радостное (и трезвое!) гуляние; но, одновременно, перманентное, не проходящее опасение — попасть, пропасть, по делу и без. Вдохновение с оглядкой. И неизведанность впереди.
Без музыки, гимнов, понятно, не обходится ни одна революционная движуха. В Беларуси 2020 в этом плане время зациклилось — и главной темой протестов стала «Перемен» группы КИНО, плотно поселившаяся этим летом, наверное, в каждом третьем автомобиле. Основной хит перестройки не потерял актуальности с 80-х — быть может, потому, что многое с тех времен не перестроилось до сих пор (см. любопытную статью «Медузы» про эту песню.)
В 2020-м спели ее уже и на мове.
Для метал-публики кавер отыграла вездесущая DYMNA LOTVA.
Оседлав пламенную революционную волну, поднялась мало известная доселе группа TOR BAND. «Уходи!», «Жыве», «Мы — не народец!» часто звучат на улицах и домашних тематических посиделках.
ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ — «Грай», «Воины Света», «Ня быць скотам» — с одной стороны, не устарели (да и, чего греха таить, все это гораздо мощнее, чем простенькие агитки TOR BAND), но за годы, прошедшие с украинского майдана, устарел сам Михалок как борец и герой. Нынешний ЗОЖник, спортсмен, бог корпоративов — потрясающие события на Родине он воспринял с обидной аморфностью. Поэтому хотя ЛЯПИС нет-нет да зазвучит за углом, нынешняя война — уже не про него, залихватски поющего для жующих людей про «Ты кинула» и «Ау ау ау».
Группа N.R.M., несмотря на взаимную неприязнь Лявона и Пита, оперативно перепела нетленку «Тры чарапахі» — и, предсказуемо, песня снова пошла в народ. Хотя и без особого энтузиазма: в сложные времена нужны боевитость и драйв, а вот это вот «Ты не чакай, сюрпрызаў ня будзе. Хэй ла-ла-ла-лай, Ты не чакай, ты не чакай» не то чтобы особенно заряжает победным духом.
На женских маршах и в камерной (хм, двусмысленно звучит это слово) обстановке люди частенько затягивают всенародную классику: жалостливую «Купалинку», «Калыханку», молитвенную «Магутны Божа» и «Пагоню».
Но… живее всех живых все же, кажется, Цой (любопытно, к слову, наблюдать на тумбах афиши концертов КИНО — которые… состоятся ли с такими раскладами?). И однажды «Перемен» должна смениться на «Дальше действовать будем мы».
P.S. Еще одна песня в тему: «Крылы» от RISE IN RAGE. Хитом для площадей не станет, но очень душевно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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