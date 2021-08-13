Музыканты группы IRDORATH остаются под арестом

Прошло 10 дней с задержания музыкантов беларуской фэнтези-фолк-рок группы IRDORATH — и надежды родственников, что ребят выпустят до суда или, по крайней мере, предоставят информацию, куда их переведут из изолятора на Окрестина, не оправдались. Ситуация до сих пор непонятна — правозащитникам (которые уже внесли музыкантов в список политзаключенных) известно только, что по уголовной статье проходят пятеро: лидеры группы Владимир и Надежда Калач, Петр и Юлия Марченко, а также Антон Шнип. В МВД их зовут «волынщиками»: во время протестов прошлого года музыканты IRDORATH принимали участие в мирных демонстрациях, играя для людей музыку, — что в мироощущении захвативших власть беспредельщиков является уголовным преступлением. И задерживать таких преступников нужно не менее, чем с автоматами и отрядами специального назначения.

Из пресс-релиза МВД Беларуси: «В августе прошлого года группа «волынщиков» неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием музыкальных инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан. Перформанс координаторов усиливал протестное настроение участников и толкал их к противоправным действиям в отношении милиционеров».

Задержание произошло 2 августа на даче под Минском, где ребята с друзьями отмечали день рождения Надежды (на фб группы до сих пор последним постом значатся ее фотографии с поздравлениями). Из репортажа «Вясны» (целиком прочитать можно тут):

Пресс-служба МВД сообщала о задержании 16 человек: шесть задержаны по уголовному делу, остальные десять находившихся на даче получили аресты и штрафы. Телеграмм-канал «Вясна назірае» рассказал о судах над задержанными. Среди задержанных была 39-летняя Александра Граховская — участница группы BY CRY. Ее дело рассматривал судья Антон Колобов. Согласно протоколу по ст. 24.3 КоАП, «Александра 2 августа около 20:30 отказалась открывать ворота для проведения следственных действий, чем оказала неповиновение сотруднику милиции». Александра рассказала, что на даче даже нет ворот — только сломанная калитка. По ее словам, она пришла на День рождения к подруге. Все собрались и перед началом празднования увидели, как с двух сторон на них побежали люди в военной форме и начали стрелять. Александра добавила, что было так много выстрелов, что она не поняла, почему еще все живы. 15 человек положили на землю и забрали телефоны. Затем женщинам разрешили сесть на диван. Свою вину Александра отрицает, так как даже не понимает, «как можно не открыть то, что и так не закрыто». Судья Колобов наказал Александру штрафом в размере 30 базовых.

«Культура всегда шла впереди, но сначала властям было непонятно, что делать, как наказать этих людей. Сейчас, если судить по текущим судебным делам, всерьез занялись музыкантами, в том числе теми, кто активно поддержал протесты. В случае с IRDORATH обвинение звучит абсурдно. Музыкантам вменяют в том числе неповиновение сотрудникам милиции за то, что не открыли ворота на участок. Но дело в том, что ворот и не было, на полянку, где собрались друзья, можно было зайти просто с улицы. То, что силовики забегали на участок с автоматами, выглядит как сюрреализм. К сожалению, мы к такому уже привыкаем. Мы скатываемся в состояние средневекового кошмара, к тому, что инакомыслящих будут вешать на столбах, а люди будут спокойно идти мимо в магазин. К этому все идет…» — написал музыкальный критик и блогер Сергей Будкин. И возразить ему нечем.

В помощь музыкантам -и их семьям создан фонд поддержки, ну и, будем надеяться, вскоре появятся какие-то новости. А еще лучше — «Лебединое озеро» по всем телеканалам.

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