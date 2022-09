Горбачев как спаситель русских баб. Вспоминаем трэшевый клип группы ANJ

Уже несколько дней, как вокруг только и делают, что говорят и спорят о Горбачеве. Я, конечно ж, вносить в это дело лепту не буду, однако есть повод! Много лет назад одиозная группа ANJ под предводительством не менее одиозного Анатолия Журавлева выпустила стебный трэшевый клип под названием «Gorbachev», в котором главперсонаж в облике непобедимого супергероя спасает русских женщин от сталинских упырей.

Выглядит все максимально, нарочито глупо, но смешно — ну и когда еще пересматривать подобные шедевры, кроме как прямо сейчас?

Текст песни

Over mother Russia

There are moans and crys

The convicted ones

are marching to the never lands to die.

The sound of birds’ singing

is a farewell song,

But this endless pain

is where they belong.

But one escaped

Out of guardman’s sight

With his only dream —

To let his country rise.

Freedom was the goal

He was dreaming of,

And that person’s name

Is Michael Gorbachov

Against the oppressor —

I’m the new tsar successor!

Hey, it’s time to spill the masters’ blood,

Time for us to rise up from the mud.

Gorbachov, a simple Cossack man,

By his side we’ll free our native land