В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»Блог
Старина Roger Waters, всегда отличавшийся своеобразными политическими взглядами, в течение войны в Украине также неоднократно высказывал непопулярные мнения.
Цитирую Медузу.
«Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано на странице Уотерса в фейсбуке.
Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили «Да, пожалуйста», это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», это тоже помогло бы. Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** [к черту], и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики.
Уотерс добавил, что в случае заключении мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться. «Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны, ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет», — добавил Уотерс.
Ранее музыкант заявлял, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», потому что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс в сентябре написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он напомнил ей, что Владимир Зеленский пришел к власти, обещая закончить войну в Донбассе, и призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией.
Елена Зеленская ответила музыканту в твиттере: «Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если Россия откажется от войны, война закончится. Вам следует просить мира у президента другой страны».
На следующую весну у Роджера намечено международное турне — и вот, например, Польша уже дала понять, что его видеть не хочет. Апрельские концерты в Кракове фактически отменены — за что лично вписался городской советник Lukasz Wantuch.
«Меня объявили персоной нон грата за публичные призывы собрать всех, кто причастен к чудовищной войне в Украине, в особенности лидеров США и России, сесть за стол переговоров и обсудить возможности мирного решения, вместо того, чтобы эскалировать события и приближать страшный конец, который может означать ядерную войну и конец жизни на всей планете.
Полагаю, этот Lukasz Wantuch ничего не знает о моей работе, моей жизни и, преследуя личные цели, в местной газетке призвал добрых горожан Кракова не покупать билеты на мои шоу. Это печалит меня и станет потерей для зрителей, которых цензура лишает возможности делать свои собственные выводы и думать за себя».
Wantuch, в свою очередь, ответил в соцсетях, что концерт «открытого сторонника Путина» стал бы позором для города. «Пускай поет в Москве».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 290
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В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»
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Старый ватан
Роджер Уотерс задолго до этой ситуации прослыл человеком неадекватным. Это просто один из его поступков, и его последствия. Ничего необычного.
да этот русский говнюк, к которому апеллируют, в конец ебанулся.
могилизация сильно напоминает события в Германии октября 1944 года.
Informer написал(а):
Роджер Уотерс задолго до этой ситуации прослыл человеком неадекватным. Это просто один из его поступков, и его последствия. Ничего необычного.
лол,по твоему если человек имеет мнение отличное от твоего то он неадекват?
может это ты неадекватный ,а не он?с такой то логикой.