В Польше отменяют концерты Roger Waters. «Меня объявили персоной нон грата за призывы к переговорам и миру»

Старина Roger Waters, всегда отличавшийся своеобразными политическими взглядами, в течение войны в Украине также неоднократно высказывал непопулярные мнения.

Цитирую Медузу.

«Музыкант, сооснователь и бывший лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Оно опубликовано на странице Уотерса в фейсбуке.

Меня все чаще просят писать и вам, так что вот. Во-первых, хотели бы вы, чтобы война закончилась? Если бы вы ответили «Да, пожалуйста», это сразу сильно облегчило бы задачу. Если бы вы сказали «У Российской Федерации нет дальнейших территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения Крыма, Донецка и Луганска», это тоже помогло бы. Я знаю некоторых людей, которые думают, что вы хотите захватить всю Европу, начиная с Польши и остальных стран Балтии. Если так и есть, идите на *** [к черту], и мы все могли бы перестать играть в отчаянно опасную ядерную игру, в которой, кажется, так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики.

Уотерс добавил, что в случае заключении мирного соглашения с Украиной Россия должна пообещать больше никуда не вторгаться. «Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные страны в мгновение ока или за несколько баррелей нефти, но это не значит, что вы должны, ваше вторжение в Украину застало меня врасплох, это гнусная агрессивная война, спровоцированная или нет», — добавил Уотерс.

Ранее музыкант заявлял, что считает президента США Джо Байдена «военным преступником», потому что тот «разжигает огонь в Украине». Также Уотерс в сентябре написал два открытых письма первой леди Украины Елене Зеленской. Он напомнил ей, что Владимир Зеленский пришел к власти, обещая закончить войну в Донбассе, и призвал ее заставить мужа «поступить правильно» и пойти на переговоры с Россией.

Елена Зеленская ответила музыканту в твиттере: «Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если Россия откажется от войны, война закончится. Вам следует просить мира у президента другой страны».