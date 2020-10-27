27.10.2020

Ляписозабастовка: Сергей Михалок не приедет в Беларусь до смены режима

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Сергей Михалок, от которого в начале беларуских протестов так ждали своевременных слов и, может, песен, наконец проявил активную гражданскую позицию и в знак солидарности с бастующими поддержал поклонников своей забастовкой.

Сергей написал в инстаграме: «Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до ПОЛНОЙ СМЕНЫ ПРЕСТУПНОГО РЕЖИМА! МЫ НЕ ПРИЗНАЁМ ЛЕГИТИМНОСТЬ А. Лукашенко и призываем всё мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключённых и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!»

Отлегло ли после этого от сердца у фанатов ЛЯПИСА и прочих вышеперечисленных формаций, пока неизвестно: возможности оставлять комментарии в инсте Сергея ограничены.

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1 comment

  • Ukko написал(а):

    Хм…то, что очередного чеса с Ляпис98 не будет, ну может какие ябатьки и соски из БРСМ и расстрояться (и раскаются?), а так всё это похоже на «назло бабуле уши отморожу»

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