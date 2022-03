Музыка в России заканчивается. Группы отказываются ехать с турами

Мировой музыкальный мир, будь то метал, рок или даже неприхотливая попса, начал выступать с антироссийскими и/или антивоенными заявлениями. Огромное количество туров уже отменено (хотя оставшиеся без фб россияне, возможно, и не узнают), крупнейшие международные промоутеры вроде Live Nation ясно дали понять, что иметь дел с той частью света не станут; лейблы, группы, другие деятели искусств устраивают благотворительные аукционы в помощь украинцам. И, к счастью, пока не нашлось вонючек, которые бы высказали нечто обратное.

AMON AMARTH, Johan Hegg: «Я часто пою о славных битвах и бесстрашных воинах — но это все просто истории, иногда базирующиеся на исторической основе. И конечно, я не считаю, что войной можно решить конфликт. Война — не решение ни в каком случае. Война ведет лишь к большему отчуждению и ненависти между людьми.

В настоящий момент Путин напал на Украину — независимое и демократическое государство. И хотя это не единственный вооруженный конфликт, имеющий место в мире, меня лично он сильно задел. Я считал, что европейские народы уже пережили все это в прошлом, и больше подобного не повторится.

Очень надеюсь, что Путин прекратит наступление на Украину и что в Европу вернется мир. Однако опасаюсь, что даже если такое случится, понадобится очень много времени, чтобы вернуть доверие между Россией и остальным миром. Я всем сердцем с украинцами и теми россиянами, которые выступают против войны».

Турне отменили CRADLE OF FILTH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, SLIPKNOT (по очевидным причинам также концерты в Украине и Беларуси; публикуя заявление, «слипнотовцы» выразили уверенность, что российский и беларуский фан-клубы группы поддерживают украинцев в их борьбе), BRING ME THE HORIZON, POWERWOLF (отменили на неделю раньше, чем все началось, что подозрительно!), GREEN DAY, Iggy Pop, Nick Cave, ANNISOKAY, GLORYHAMMER, POETS OF THE FALL, THE RASMUS, PLACEBO, THE KILLERS, DRACONIAN, THE GATHERING, U.D.O. PAIN должны были выступать в Санкт-Петербурге 24 февраля, однако, понятно, не прилетели.

Из рокеров-металистов российские выступления пока остаются в графиках MY CHEMICAL ROMANCE, DEFTONES, KATAKLYSM, CLAWFINGER (хотя судя по аватарке группы в фб, при текущих раскладах это маловероятно); глубоко осенние SODOM и HOLY MOSES.

Количество просмотров: 171

3 комментария