live nation
04.03.2022

Музыка в России заканчивается. Группы отказываются ехать с турами

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Мировой музыкальный мир, будь то метал, рок или даже неприхотливая попса, начал выступать с антироссийскими и/или антивоенными заявлениями. Огромное количество туров уже отменено (хотя оставшиеся без фб россияне, возможно, и не узнают), крупнейшие международные промоутеры вроде Live Nation ясно дали понять, что иметь дел с той частью света не станут; лейблы, группы, другие деятели искусств устраивают благотворительные аукционы в помощь украинцам. И, к счастью, пока не нашлось вонючек, которые бы высказали нечто обратное.

AMON AMARTH, Johan Hegg: «Я часто пою о славных битвах и бесстрашных воинах — но это все просто истории, иногда базирующиеся на исторической основе. И конечно, я не считаю, что войной можно решить конфликт. Война — не решение ни в каком случае. Война ведет лишь к большему отчуждению и ненависти между людьми.

В настоящий момент Путин напал на Украину — независимое и демократическое государство. И хотя это не единственный вооруженный конфликт, имеющий место в мире, меня лично он сильно задел. Я считал, что европейские народы уже пережили все это в прошлом, и больше подобного не повторится.

Очень надеюсь, что Путин прекратит наступление на Украину и что в Европу вернется мир. Однако опасаюсь, что даже если такое случится, понадобится очень много времени, чтобы вернуть доверие между Россией и остальным миром. Я всем сердцем с украинцами и теми россиянами, которые выступают против войны».

Турне отменили CRADLE OF FILTH, IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, SLIPKNOT (по очевидным причинам также концерты в Украине и Беларуси; публикуя заявление, «слипнотовцы» выразили уверенность, что российский и беларуский фан-клубы группы поддерживают украинцев в их борьбе), BRING ME THE HORIZON, POWERWOLF (отменили на неделю раньше, чем все началось, что подозрительно!), GREEN DAY, Iggy Pop, Nick Cave, ANNISOKAY, GLORYHAMMER, POETS OF THE FALL, THE RASMUS, PLACEBO, THE KILLERS, DRACONIAN, THE GATHERING, U.D.O. PAIN должны были выступать в Санкт-Петербурге 24 февраля, однако, понятно, не прилетели.

Из рокеров-металистов российские выступления пока остаются в графиках MY CHEMICAL ROMANCE, DEFTONES, KATAKLYSM, CLAWFINGER (хотя судя по аватарке группы в фб, при текущих раскладах это маловероятно); глубоко осенние SODOM и HOLY MOSES.

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3 комментария

  • Юрий написал(а):

    Март
    04 марта – Brainstorm – перенос
    05 марта – Lebanon Hanover – перенос
    05 марта – dArtagnan – перенос
    08 марта – The 69 Eyes – перенос
    09 марта – Maneskin – отмена
    11 марта – Thomas Anders – под вопросом
    11-13 марта – Oxxxymiron – отмена
    17 марта – Lindsey Stirling – перенос
    25 марта – Behemoth – под вопросом
    26 марта — Carbon Based Lifeforms — отмена

    Апрель
    05 апреля – Red – под вопросом
    07 апреля – Woodkid – под вопросом
    07 апреля — Nytt Land — отмена
    08 апреля – Bring Me The Horizon – отмена
    09 апреля – Hocico – перенос
    16 апреля – Max Cooper (A/V Live) – отмена
    21 апреля – GusGus – отмена
    24 апреля – Dead by April – под вопросом
    26 апреля – Gloryhammer – отмена
    30 апреля – Health – отмена

    Май
    15 мая – Elder – отмена
    16 мая – Inhaler – отмена
    20 мая – Annisokay – под вопросом
    20 мая – Foals – отмена
    20 мая — Anamanaguchi — отмена
    24 мая – Yungblud – отмена
    29 мая – Green Day – отмена

    Июнь
    01 июня – Iron Maiden – отмена
    05 июня – Imagine Dragons – отмена
    11 июня – Cradle Of Filth — под вопросом
    16-19 июня – фестиваль Боль – отмена
    22 июня – Eric Clapton – отмена
    28 июня – Tom Odell – отмена
    29 июня – Franz Ferdinand – отмена

    Июль
    1 июля – Franz Ferdinand – отмена
    6 июля – Louis Tomlinson – отмена
    10 июля – Twenty One Pilots – отмена
    10 июля – Iggy Pop (Park Live) – отмена
    15 июля – Slipknot – под вопросом
    29 июля – Louna – отмена

    Август
    Сентябрь
    23 сентября – The Neighbourhood – отмена

    Октябрь
    8 октября – Blind Channel – отмена
    10 октября – Lord of the Lost – под вопросом
    22 октября – AJR – отмена
    22 октября – U.D.O. – перенос
    27 октября – Poets of the Fall – отмена

    Ноябрь
    12 ноября – Rasmus – отмена
    26 ноября – Draconian – отмена

    Декабрь
    3 декабря — Carpenter Brut — отмена

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    Индустриальщики и даркфолкеры тоже отказываются.
    Ordo rosarus equilibrio отказались. Хотя Томас редкостный дурачок. Один из самых слабохарактерных музыкантов на фолк сцене. Не удивлюсь, если он не приехал из-за того, что его опять уломал Джером из Rome( который лицемер и подстрекатель ещё тот)

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