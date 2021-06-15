Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновника

Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновникаБлог
«Самое страшное в агрофашизме — не их безграничная жестокость и людоедская эстетика. Самое страшное — их абсолютная бессмысленность. У меня суд по абсолютно нелепому обвинению. Я осознаю, что иду навстречу с существами, которых не сдерживает ничто (иногда не до законов). Они могут влепить мне все, что в голову придет, вплоть до расстрела. А что, собственно, мешает?
Какими бы ни были последствия, ожидание самого процесса настолько угнетает, что я вообще ничего не могу делать. Все валится из рук. Нервы на излете. Ныряю в поток событий, как в бездну. Но если что — я ни о чем не жалею. Просто излил душу», — написал Владислава Новожилов, известный как Лесли Найф, в своем фб.
Сейчас Нож находится в Гомеле, и уже с утра отправится в суд Центрального района города — за оскорбление председателя гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Как пишет «Еврорадио», по статье 369 УК ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.
— 16 августа губернатор Гомельской области, откуда я родом, провёл встречу с народом по поводу того, что тогда происходило. Я оказался очень недоволен тем, как он себя вёл. Он никак не отреагировал на запросы граждан. Я написал в фейсбуке пост такого содержания: “Этот Соловей — крайне г***** [неумный] б**** [самец свиньи]”. Отреагировал и забыл. Но оказалось, что Соловей увидел пост и его это оскорбило, — рассказывает Еврорадио Новожилов.
Музыкант добавляет, что ничего хорошего от суда не ждёт и готов ко всему — “вплоть до того, что закроют”. На суд он придёт с защитником — Марией Колесовой-Гудзилиной.
— Адвокат хороший, но она, к сожалению, мало что решает. В прошлый раз, когда 16 сентября меня задержали после дворового концерта с Помидоровым, она разнесла в пух и прах обвинение. Но всё равно дали восемь суток по 23.34. На суде мы имеем дело со стихийным бедствием, а не людьми. Страха нет, есть понимание, что может быть всё. В прошлый раз после суток я «привёз» тяжёлый коронавирус и очень долго вставал на ноги, — говорит вокалист GODS TOWER.
У кого есть возможность, приходите поддержать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 488
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Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновника
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Что тут скажешь? Неглупый малый и грамотно излагает…но неосторожный.Кому понравится ежель его всенародно обозвать ‘боровом’ и прочим? Мне бы это тоже мало польстило.А главное нашёл ГДЕ.Будем надеяться что адвокат у него грамотная,но оскорбление налицо как ни крути.
Видимо ещё не до всех дошло, что действительно происходит в стране. Похоже, Беларусь войдёт в историю, как страна, в которой посадили всех, кто не уехал. Это цена бессмысленной и бесполезной мирной революции при 26-летней диктатуре. Нет никакой нации, общество не хочет взрослеть и по-прежнему думает отсидеться в стороне, чтобы не зацепило. С удовольствием буду наблюдать за этим экспериментом над 9,5 миллионами рабов
а чем он оскорбил… откровенно (и неосторожно) назвал вещи своими именами
Скоро будет как Протасевич говорить, что всё круто)
Если сломается конечно. Но Лесли не такой, надеюсь.
Merzbow написал(а):
Скоро будет как Протасевич говорить, что всё круто)
Если сломается конечно. Но Лесли не такой, надеюсь.
чего его ломать? он им не интересен, но жаль если впаяют срок. Лесли, как никак, наша локальная легенда.
Прокурор запросил три года химии.
Merzbow написал(а):
как Протасевич
Як Лаўрык. Але, праўда твая, Лэслі не такі. Спадзяюся.
Вот такие протасевичи — и есть вся суть протестунов бчбыдла.
Burzum написал(а):
Вот такие протасевичи — и есть вся суть протестунов бчбыдла.
а вы,позвольте спросить,к какому классу себя причисляйте?
Burzum написал(а):
бчбыдла
Нахуй — там.
Ножик кого-то боровом назвал?
Вот у нас,в Украине,есть немалый процент идиотов,которым подавай в президенты хуйло/путина или подхуйловника/лукашенко.Совсем люди не соображают,что эти узурпаторы не отдадут власть демократическим путем,путем выборов.Они как клещи на собаке, их только с мясом нужно вырывать и травить.
Десятилетия «стабильности»,блядь.
Ігор написал(а):
Вот у нас,в Украине,есть немалый процент идиотов,которым подавай в президенты хуйло/путина или подхуйловника/лукашенко.Совсем люди не соображают,что эти узурпаторы не отдадут власть демократическим путем,путем выборов.Они как клещи на собаке, их только с мясом нужно вырывать и травить.
Десятилетия «стабильности»,блядь.
Дело в том,что в России реально большинство голосует за Путина.Альтернатив нет,Навальный — это просто смешно,а другой оппозиции просто нет. Да и не может Россия выбрать прозападного президента, Ельцина, алкаша хватило всем.А мы со своим ядерным оружием не можем стать подконтрольными НАТО,это Украина,не имея ничего за душой,от слова совсем выбирает,никак не выберет того,кто под Пана Байдена затащит быстрее,Россия страна много иная на геополитическом поле.