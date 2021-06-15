Сегодня Лесли Найфа из GODS TOWER будут судить за оскорбление чиновника

«Самое страшное в агрофашизме — не их безграничная жестокость и людоедская эстетика. Самое страшное — их абсолютная бессмысленность. У меня суд по абсолютно нелепому обвинению. Я осознаю, что иду навстречу с существами, которых не сдерживает ничто (иногда не до законов). Они могут влепить мне все, что в голову придет, вплоть до расстрела. А что, собственно, мешает?

Какими бы ни были последствия, ожидание самого процесса настолько угнетает, что я вообще ничего не могу делать. Все валится из рук. Нервы на излете. Ныряю в поток событий, как в бездну. Но если что — я ни о чем не жалею. Просто излил душу», — написал Владислава Новожилов, известный как Лесли Найф, в своем фб.

Сейчас Нож находится в Гомеле, и уже с утра отправится в суд Центрального района города — за оскорбление председателя гомельского облисполкома Геннадия Соловья. Как пишет «Еврорадио», по статье 369 УК ему грозит ограничение свободы на срок до 3 лет.

— 16 августа губернатор Гомельской области, откуда я родом, провёл встречу с народом по поводу того, что тогда происходило. Я оказался очень недоволен тем, как он себя вёл. Он никак не отреагировал на запросы граждан. Я написал в фейсбуке пост такого содержания: “Этот Соловей — крайне г***** [неумный] б**** [самец свиньи]”. Отреагировал и забыл. Но оказалось, что Соловей увидел пост и его это оскорбило, — рассказывает Еврорадио Новожилов. Музыкант добавляет, что ничего хорошего от суда не ждёт и готов ко всему — “вплоть до того, что закроют”. На суд он придёт с защитником — Марией Колесовой-Гудзилиной. — Адвокат хороший, но она, к сожалению, мало что решает. В прошлый раз, когда 16 сентября меня задержали после дворового концерта с Помидоровым, она разнесла в пух и прах обвинение. Но всё равно дали восемь суток по 23.34. На суде мы имеем дело со стихийным бедствием, а не людьми. Страха нет, есть понимание, что может быть всё. В прошлый раз после суток я «привёз» тяжёлый коронавирус и очень долго вставал на ноги, — говорит вокалист GODS TOWER.

У кого есть возможность, приходите поддержать.

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