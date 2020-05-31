Цой умер, КИНА не будет. Ой, подождите

В 2020-м группа КИНО действительно отыграет концерты — разве что, наверное, позже, чем собиралась. Чтобы показать, как и что примерно планируется, музыканты выложили студийный live песни «Мама, мы все тяжело больны». И не знаю, к чему как, а вот к звуку претензий нет точно. Звук крут.

Юрий Каспарян: «Мы впервые используем кусочки видео, которое будем показывать на концерте. Просто чтобы немного дать понять, как это будет выглядеть. На концерте, конечно, это будет на большом экране на сцене, другое впечатление. Но что-то представить можно уже сейчас».

Из комментариев на ютубе (орфография, стилистика сохранены): …я плакал, настолько это было круто. Ребята, на коленях стою — переиздайте все КИНО в таком великолепном мощном саунде! …аранжировка аховая…такой напор дикий!! а преикинте «закрой за мной двеерь» в нонешнем исполнении….это будет бомба…. …Я готов купить все альбомы перезаписанные заново таким составом!) Отличный современный чистый звук, новое качественное исполнение на современном оборудовании, новое сведение. Восторг! …ЦОЙ ЖИВ!! КАК ДОЛГО Я ЭТОГО ЖДАЛ!!! …Прикольно так если бы у Вити была машина времени ) и он такой , хмм.. полечу в 2020 посмотрю че там ) прилетел.. Бац , афиши, о у меня концерты в ноябре..

Все ок )) полетел обратно …Мужики, это было просто ОТЛИЧНО!!! Я вас только об одном прошу: Не останавливайтесь. …Витя сделай так чтоб открыли границы, чтоб я попала на концерт …Вот оно — настоящее культурное наследие нашей великой страны ! …Это бомбически!!! Молодцы!!! Глоток свежего воздуха!!! …Это музыка со смыслом, не то что нынешнее унылое говно. …ждем концерта больше чем парада победы

Расписание концертов, кому интересно:

31 октября, 01 ноября — Санкт-Петербург

07 ноября — Минск

11 ноября — Рига

21, 22 ноября — Москва

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