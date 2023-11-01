Музыкантам TOR BAND вынесли дикие сроки

В последние годы происходит столько дичи, что, к сожалению, уже ко многому привыкаешь — хотя слыша об очередной выходке «властей», так и хочется, как Варламов в воскресных выпусках, орать: «пи#дец, пи#дец, пи#дец». И вот очередной срок музыкантам в Беларуси — просто за музыку и за песни. Музыкантов TOR BAND, задержанных в октябре прошлого года, приговорили к срокам от 7,5 до 9 годам колонии усиленного режима. Также штрафы, конфискация техники, ну и заодно почистили соцсети и youtube колманды, которая распространяла «экстремистские» материалы (что характерно, в список экстремистских песни вроде «Родная Зямля», «Жыве Беларусь», «Уходи», «Мы не народец» попали уже после ареста музыкантов).

Гомельский областной суд вынес обвинительный приговор за: публичное оскорбление президента Беларуси; умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и иной социальной вражды и розни, совершенной группой лиц; за распространение заведомо ложных сведений о политическом, социальном положении страны.

Цитирую Еврорадио о прошлых задержаниях группы — после которых на них было заведено уголовное дело.

Как узнали правозащитники, один из протоколов по ст. 19.11 КоАП на Дмитрия Головача (он получил 9 лет) был составлен за то, что он написал «экстремистскую» песню «Родная Зямля» и выложил ее в интернет. «Используя гитару с футляром и ремнем, изготовил и с того же времени сохранял с целью распространения в принадлежащем ему сообществе «Tor band» аудиоматериал «Родная Зямля» [написанный в 2020 году] музыкального коллектива Tor band, относящегося к информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов», — говорится в протоколе. На суде Головач вину не признал, давать объяснения отказался. Судья заявила, будто Головач знал, что песня попала в число «экстремистских материалов». Но на момент суда музыкант уже месяц находился за решеткой. А сведения о признании соцсетей и песен группы Tor Band «экстремистскими» появились только в начале ноября. Причем было указано, что это произошло еще якобы 29 августа. Евгения Бурло 15 ноября 2022 осудили за съемки в клипе «Жыве», где он участвовал «совместно с другими музыкантами в поле с использованием барабанов, деревянных барабанных палочек, а также металлических стоек и тарелок». Клип был признан «экстремистским». 16 января 2023 группа Tor band была признана «экстремистским формированием».

Как сообщает «Радыё Свабода», Евгений Бурло был на костылях во время вынесения приговора, он даже не мог встать. Музыкант нуждается в срочной операции, его проверяют на онкологию.

Если честно, мне не особо нравится музыка TOR BAND; непонятно также, почему после нескольких административных дел они все-таки продолжали оставаться в Беларуси (ведь очевидно было, придут еще) — но как бы там ни было, ситуацию, когда за протестные песни дают больше, чем за убийство, иначе как варламовским «пи#дец» не опишешь.

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