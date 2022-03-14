Dee Snider: «Русские люди не знают, что их президент-диктатор делает с Украиной»

Старина Dee Snider стал рупором проекта WorldUnited, созданного в поддержку украинцев, призванного бороться с российской пропагандой, подогревать протестные процессы внутри России и, когда наконец война закончится, устроить глобальную концертную благотворительную акцию, прибыль от которой пойдет на восстановление страны.

«Граждане свободного мира, настало время заявить о себе. Никогда не думал, что буду говорить эти слова — но вот я здесь с ними.

Неделю назад я сделал пост в соцсетях, разрешающий украинским людям использовать песню TWISTED SISTER «We’re Not Gonna Take It» как один из военных гимнов, и был ошеломлен мощным международным резонансом. Пришло, конечно, и пару угроз меня убить, но кого это волнует. Главное, люди на стороне Украины. Люди понимают, что там происходит. Люди осознают важность каждого момента.

На кону многие жизни. Прямо сейчас люди умирают. И это угроза не только Украине, а всему свободному миру. Потому стартовал проект WorldUnited — который является не только глобальным онлайн-концертом, но нужен также для того, чтобы донести слова правды до жителей России.

Русские люди отрезаны от информации, они не знают, что их президент-диктатор делает с Украиной. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok и другие платформы там заблокированы. Им неоткуда узнать правду.

Но весь Интернет невозможно отрезать. И нас не остановить. Есть еще много возможностей распространения информации, и если мы объединим усилия, покажем и расскажем всем, что на самом деле происходит в настоящий момент в Украине, россияне поймут и узнают. Потому что именно они должны положить всему этому конец. Безусловно, политики работают, вводят санкции и прочее. Но в конечном итоге будущее все равно определяют сами люди.

А потом… помните концерт Live Aid? Музыкальное мероприятие глобального масштаба, рушащее музыкальные и человеческие барьеры, поднимающееся над баррикадами? WorldUnited должен пойти еще дальше. Если мы хотим предотвратить третью мировую, все должны принять в этом участие».

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