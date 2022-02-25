JINJER: «Остановите войну в Украине немедленно!»

Музы в последние дни ох*ели, замолчали, и единственное, чего хочется, — это проснуться и понять, что просто привиделось, и мир не катится в ад. И что люди, которые просто хотели жить, тусить, ходить по тем же концертам, не умрут сегодня и завтра по имперской прихоти кремлевского карлика.

Я не знаю, что тут писать. Да и надо ли. Пускай говорят украинцы.

JINJER из Донецка — которых за концерты в России часто обвиняли в российских симпатиях, — написали сегодня: «Дорогие наши все. В настоящий момент, когда мы пишем эти строки, все участники JINJER и наши семьи живы и невредимы. Спасибо большое людям со всего мира за слова поддержки нам — и особенно нашей стране.

Как вы знаете, утром 24 февраля Путин начал войну против независимой и суверенной Украины. Пожалуйста, помните, что крайне важно сейчас, во всех странах мира, поддержать Украину и мир в нашей стране, — многое зависит в том числе и от вас, где бы вы ни были. Особенно в России, ибо ваше отношение и мнение имеет в нынешние времена особое значение.

НИЧТО не может оправдать насилие и смерть невинных людей — а именно это сейчас происходит в нашей стране.

Stop the war in Ukraine now!»

Сил вам, украинцы! Нет войне.

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