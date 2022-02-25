JINJER: «Остановите войну в Украине немедленно!»Блог
Музы в последние дни ох*ели, замолчали, и единственное, чего хочется, — это проснуться и понять, что просто привиделось, и мир не катится в ад. И что люди, которые просто хотели жить, тусить, ходить по тем же концертам, не умрут сегодня и завтра по имперской прихоти кремлевского карлика.
Я не знаю, что тут писать. Да и надо ли. Пускай говорят украинцы.
JINJER из Донецка — которых за концерты в России часто обвиняли в российских симпатиях, — написали сегодня: «Дорогие наши все. В настоящий момент, когда мы пишем эти строки, все участники JINJER и наши семьи живы и невредимы. Спасибо большое людям со всего мира за слова поддержки нам — и особенно нашей стране.
Как вы знаете, утром 24 февраля Путин начал войну против независимой и суверенной Украины. Пожалуйста, помните, что крайне важно сейчас, во всех странах мира, поддержать Украину и мир в нашей стране, — многое зависит в том числе и от вас, где бы вы ни были. Особенно в России, ибо ваше отношение и мнение имеет в нынешние времена особое значение.
НИЧТО не может оправдать насилие и смерть невинных людей — а именно это сейчас происходит в нашей стране.
Stop the war in Ukraine now!»
Сил вам, украинцы! Нет войне.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 231
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9 комментариев
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JINJER: «Остановите войну в Украине немедленно!»
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Комментарии
- Александр: Merzbow написал(а): Ёба, думал это сайт про музыку. Ладно, зайду в другой раз. P. S. Jinjer как были…
- Zxcv: Всё правильно говорят! Нацистская шлюха зеля совсем охуел
- Merzbow: Ёба, думал это сайт про музыку. Ладно, зайду в другой раз. P. S. Jinjer как были второсортным мейнстримом…
- Merzbow: Настя, так как же правильно? Неужели Мазуркевич? В интервью он себя Мазуркавиц называл.
- Дед Аким: Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эмоции у всех зашкаливают….
- Ukko: Mikhail Bulgakov написал(а): Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то? Пока нацисты убивали мирных…
- Тварь: Mikhail Bulgakov написал(а): Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то? Пока нацисты убивали мирных…
- Mikhail Bulgakov: Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то? Пока нацисты убивали мирных жителей всё…
- Нет слов: Ебаный пиздец, захотелось хуйлу славы Гитлера
- Тварь: этот сраный говнопукин и его кодла… у дряхлого импотента хер уже совсем не стоит, если подобие эрекции…
- artypohlas:
- Дед Аким: Нравится когда молодая группа работает в старом стиле, в классике, в стиле рока или метала 70-80-90х,…
- Дед Аким: Настя сделала замечательный репортаж, ярко, красочно, эмоционально, при при этом профессионально,…
этот сраный говнопукин и его кодла…
у дряхлого импотента хер уже совсем не стоит, если подобие эрекции вызывает только война.
кремлевского карлика ждет судьба другого бункерного сидельца
…вопрос только чем за это заплатит весь остальной мир
Ебаный пиздец, захотелось хуйлу славы Гитлера
Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то?
Пока нацисты убивали мирных жителей всё пучком, а как начали получать п-ы, «спасите, помогите, остановите!».
Mikhail Bulgakov написал(а):
Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то?
Пока нацисты убивали мирных жителей всё пучком, а как начали получать п-ы, «спасите, помогите, остановите!».
А не пойти б тебе куда подальше, с мирными жителями из бомбассы?
общался я с этими клоунами в 15м году, столкнуло по случаю.
так у этих мирных жителей на все один ответ «украинцы нас никогда не любили!»
сукины дети, а чем вы думали, когда с радостью отсоединялись в 91м году от рсфср? что-то не припомню я, чтобы вы ратовали за то, чтобы остаться с рф. А в 2014м завыли — не любят их, нацисты в украине.
…вам еще покажутся раем эти «нацисты», когда российские обыватели начнут морды бить всем этим беженцам за свое «счастливое детство т.е. настоящее». А то визжат в эфире норвежского тв — «нас рф защитит, защиты хочется!»
Mikhail Bulgakov написал(а):
Война в Донбассе идёт с 2014, чего же вы молчали то?
Пока нацисты убивали мирных жителей всё пучком, а как начали получать п-ы, «спасите, помогите, остановите!».
Не позорь имя великого писателя, гнида!
Сложная ситуация, попытаться рассмотреть объективно, хотя это не получится, эмоции у всех зашкаливают. Карлик сделал ход Конем, раздолбал Украину, агрессия и имперским амбиции требовали выхода. Но блять никто не сопротивлялся, независимое государство сдалось без боя. Партизаны остались, но общую картину это не меняет. За несколько суток до вторжения Пу по телефону говорил с престарелым маразматиком Байденом, теперь понятно что они обсуждали. Единственная страна, которая по своим ресурсам и возможностям, могла помешать вторжению, не сделала ничего. За сутки до этого увезли свое посольство в Польшу. Санкции введем, некоторый ущерб олигархам принесет, но это как ежа туалетной бумагой пугать. Что будет дальше, события продолжаются…..
Ёба, думал это сайт про музыку.
Ладно, зайду в другой раз.
P. S. Jinjer как были второсортным мейнстримом так им и остались.
Как и все эти трендовые коллективы с женским ртом, которые недавно тут всплывали.
Всё правильно говорят! Нацистская шлюха зеля совсем охуел
Merzbow написал(а):
Ёба, думал это сайт про музыку.
Ладно, зайду в другой раз.
P. S. Jinjer как были второсортным мейнстримом так им и остались.
Как и все эти трендовые коллективы с женским ртом, которые недавно тут всплывали.
Да, согласен. Подобные темы поднимать на тематических сайтах неуместно. На нормальных форумах вообще банят «ватников», «вышиватников» и прочих поцреотов.