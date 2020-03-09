IN FLAMES записали 8-битную версию альбома «I, The Mask»

Не знаю, был для вас альбом I, The Mask плох или хорош, но IN FLAMES решили поиграть шрифтами пофантазировать и теперь представили его в «аркадном» ключе.

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Diamond 09.03.2020 в 10:46

    Мне очень зашел последний альбом IF,имхо, лучший их релиз со времен Clayman. Да и вживую сейчас ребята норм отжигают, надеюсь, и в мае не разочаруют… А вот аркадная версия — так себе, один раз послушать по приколу… Но я рад за них, коли могут позволить себе и такими приколами заниматься

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