IN FLAMES перезаписали часть «Clayman» — причем не особо удачно

IN FLAMES, любители пилить опилки и перевыпускать собственные песни, например, 8-битном формате, ухватили старых фэнов за уязвимое место, решив еще разок издать Clayman! Ну а, почему бы, собственно, нет? 28 августа группа собирается отмечать двадцатилетие этого замечательного альбома, и чтобы перевыпуск не казался нахальной попыткой опять залезть вам в карман, шведы перезаписали в новом модном звуке самую мякотку: «Only For The Weak», «Bullet Ride», «Pinball Map» и «Clayman».

Получилось, мягко говоря, неоднозначно. Потому что, возможно, лучшее — враг хорошего, и стерилизованные гитары делают саунд безжизненно-плоским. Да, созданный двадцать лет назад Clayman не звучал идеально — однако он до сих пор актуален, емок и самодостаточен (а также почти стопроцентно хитов, чего с коллективом далее не случалось). Кроме того, слушая вымученные чистые партии Фридена в «Bullet Ride», хочется его пожалеть и отослать в санаторий.

