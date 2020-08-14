14.08.2020

IN FLAMES перезаписали часть «Clayman» — причем не особо удачно

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IN FLAMES, любители пилить опилки и перевыпускать собственные песни, например, 8-битном формате, ухватили старых фэнов за уязвимое место, решив еще разок издать Clayman! Ну а, почему бы, собственно, нет? 28 августа группа собирается отмечать двадцатилетие этого замечательного альбома, и чтобы перевыпуск не казался нахальной попыткой опять залезть вам в карман, шведы перезаписали в новом модном звуке самую мякотку: «Only For The Weak», «Bullet Ride», «Pinball Map» и «Clayman».

Получилось, мягко говоря, неоднозначно. Потому что, возможно, лучшее — враг хорошего, и стерилизованные гитары делают саунд безжизненно-плоским. Да, созданный двадцать лет назад Clayman не звучал идеально — однако он до сих пор актуален, емок и самодостаточен (а также почти стопроцентно хитов, чего с коллективом далее не случалось). Кроме того, слушая вымученные чистые партии Фридена в «Bullet Ride», хочется его пожалеть и отослать в санаторий.

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10 комментариев

  • Деструктор Доктор написал(а):

    Вспомнилась легенда о царе Мидасе….помните? На него было наложено проклятие-до чего он не дотрагивался всё превращалось в золото. Кончилось тем что бедолага и пожрать нормально не мог. Так вот всё до чего притрагиваются IN FLAMES-превращается в дерьмо. Почти как с Мидасом но с точностью до наоборот. В принципе они им изначально и являются, так что всё закономерно. А вот если бы выплыла новость вроде »’IN FLAMES стали играть хорошую музыку»’- вот тогда это бы всех потрясло! При условии если бы поверили….я бы не поверил.

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  • Clayman написал(а):

    «а также почти стопроцентно хитов, чего с коллективом далее не случалось» — это объективное утверждение, или субъективная позиция автора? Потому что критики оно не выдерживает ни с субъективной, ни с объективной точки зрения.

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  • SDES написал(а):

    Если воспринимать «»»перезаписанные»»» песни как кавер-версии от каких-нибудь ноунеймовых подвальных поп-рокеров, то это немного мило. Но зная то, что это выпущено под вывеской In Flames… как же это плохо((

    P.S. субъективно «Clayman» на звание хитового не тянет от слова «совсем» :Ь

    >>>
  • Ad Noctum написал(а):

    Clayman написал(а):
    это объективное утверждение, или субъективная позиция автора? Потому что критики оно не выдерживает ни с субъективной, ни с объективной точки зрения.

    Бгыыы, а где та критика, которой не выдерживает утверждение автора? http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    Объективно — 1) «Clayman» — это последний альбом In Flames, который продюсировал Фредерик Нурдстём, то есть их последний альбом с Гётеборгским звуком;
    2) «Clayman» — это последний альбом In Flames, на сонграйтинг которого практически не повлиял Андерс Фриден.
    Так что «Clayman» — это тот watershed, который разделил аудиторию на «до» и «после».
    Субъективно — аудитория «до», это те, кто слушает Гётеборгский звук — Dark Tranquillity, At the Gates, ранний Arch Enemy, Ceremonial Oath, ранний Gardenian, вот это вот всё — они не слышат «хитов» в кастрюлях Бергстранда, мазафаки вприсядку и вприпрыжку, и подростковых дискантах Фридена, которые («хиты»), в свою очередь, слышит аудитория «после».
    Это я полярных взглядах в вакууме написал, естественно.

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  • Ad Noctum написал(а):

    SDES написал(а):
    P.S. субъективно «Clayman» на звание хитового не тянет от слова «совсем» :Ь

    Мне в оригинале не зашла только «Staellites and Astronauts». Недостаточно убедительным был предыдущий «Colony». Лучшие вещи In Flames написало трио Стрёмблад- Люнгсрём- Ларссон. С уходом двух последних у Йеспера с Бьорном сходу как-то не получилось создать нужную химию. Тоже субъективно. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif Ах да, «Сайра» от нонешнего Стрёмблада — хуитка хуже раммштайна.

    >>>
  • SDES написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    SDES написал(а):
    P.S. субъективно «Clayman» на звание хитового не тянет от слова «совсем» :Ь

    Мне в оригинале не зашла только «Staellites and Astronauts». Недостаточно убедительным был предыдущий «Colony». Лучшие вещи In Flames написало трио Стрёмблад- Люнгсрём- Ларссон. С уходом двух последних у Йеспера с Бьорном сходу как-то не получилось создать нужную химию. Тоже субъективно. Ах да, «Сайра» от нонешнего Стрёмблада — хуитка хуже раммштайна.
    Любопытно) Как раз «Satellites and Astronauts» вместе с «…as the Future Repeats Today» с этого альбома мне нравятся больше всего, а «Colony» так и вовсе любимый в дискографии) Но все мнения хороши, тхе, у меня редко с кем вкусы совпадают)

    Сайра это которая «Цыгра»? Если я помню дебютник, который мельком прокручивал, то там было что-то сумбурное и абсолютно неубедительное\\

    >>>
  • Anastasiya написал(а):

    Ad Noctum написал(а):
    Clayman написал(а):
    это объективное утверждение, или субъективная позиция автора? Потому что критики оно не выдерживает ни с субъективной, ни с объективной точки зрения.

    Бгыыы, а где та критика, которой не выдерживает утверждение автора?
    Объективно — 1) «Clayman» — это последний альбом In Flames, который продюсировал Фредерик Нурдстём, то есть их последний альбом с Гётеборгским звуком;
    2) «Clayman» — это последний альбом In Flames, на сонграйтинг которого практически не повлиял Андерс Фриден.
    Так что «Clayman» — это тот watershed, который разделил аудиторию на «до» и «после».
    Субъективно — аудитория «до», это те, кто слушает Гётеборгский звук — Dark Tranquillity, At the Gates, ранний Arch Enemy, Ceremonial Oath, ранний Gardenian, вот это вот всё — они не слышат «хитов» в кастрюлях Бергстранда, мазафаки вприсядку и вприпрыжку, и подростковых дискантах Фридена, которые («хиты»), в свою очередь, слышит аудитория «после».
    Это я полярных взглядах в вакууме написал, естественно.

    Ad Noctum, просто http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif
    Все так и есть: на «Clayman» закончился «тот самый» IN FLAMES.

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  • Зеля написал(а):

    Да, поет так, как будто срать приспичило. Что ж у него на концертах за вокал, если в студии такой?

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  • Виктор написал(а):

    ну вот для кого-то по-прежнему главным остаётся музыка (DT), а для кого-то гораздо важнее быть в тренде у новейшей аудитории так сказать — глядишь и залы можно собрать куда масштабнее и т.д.

    так и выходит что сегодняшний In Flames — это как фильм «Терминатор 5»

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  • Mick Dundee написал(а):

    Вот не надо тут разводить тупую полемику. Тот Clayman — здорового человека,этот ,перезаписанный — курильщика,гомосека.Всё ясно и понятно.

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