Скучали по старому IN FLAMES? Получите CYHRA — проект экс-музыкантов IN FLAMES и AMARANTHE

В этом жестоком мире, когда, по мнению фанатов постарше, IN FLAMES давно не торт, и с каждым новым релизом тоска по периоду Colony и Clayman накатывает новой лавиной, таки есть человек, способный пригладить их ностальгию. Его зовут Jesper Strömblad, и в периоды между запоями он создает новые группы.

Jesper Stromblad In Flames Cyhra Amaranthe

Jesper Strömblad

Йеспер ушел из IN FLAMES (по сути, отправившись на реабилитацию в клинику) в 2010-м, успев записать альбом A Sense Of Purpose.

Позже он признает, что причиной расставания, помимо прочего, стал новый поворот стилистики группы: мол, я всегда хотел играть мелодэз, а парней понесло в другую сторону.

В 2011-м музыкант создает дэз-метал проект THE RESISTANCE (за пять лет существования через его состав пройдет целая толпа известных шведов, засветившихся в CARNAL FORGE, THE HAUNTED, GARDENIAN, DARK TRANQUILLITY, DIMENSION ZERO, HAMMERFALL и др.). В 2015-м Йеспер напишет в фб, что переживает трудности психологического характера, депрессию, а также хронические боли — душевные и физические. Выпустив 2 альбома, в 2016-м THE RESISTANCE распадутся, а экс-коллеги обиженно кинут вслед слова «алкоголик», «наркоман», «он и не хочет трезветь».

Jesper Stromblad In Flames Cyhra Amaranthe

CYHRA

Тем не менее… у нас уже есть новая группа! Она называется CYHRA, и помимо Йеспера в ней играют басист Peter Iwers (буквально в прошлом году ушедший из IN FLAMES под предлогом появления нового проекта), бывший вокалист AMARANTHE Joacim «Jake E» Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI’S RHAPSODY Alex Landenburg, а дебютник, названный Letters To Myself, запланирован к выходу на 20 октября. Сегодня в эфирах появился сингл «Karma» — ну и помните, что я говорила про старый IN FLAMES? Так вот, инструментальная часть этой темы должна вызвать в памяти немало флешбэков.

«Впервые за долгие годы я ощущаю себя частью чего-то особенного, — воодушевленно отметил Стремблад, — эта банда помогла мне вернуть страсть к музыке. И мне не терпится показать ее всем вам». Надолго ли это все, гадать, пожалуй, не будем. Можно ведь просто взять и послушать.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 26.08.2017 в 13:21

    Это лучше, чем новый In Flames, но вокал просится пожестче.

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  2. Ad Noctum 26.08.2017 в 15:45

    Выкинуть в барбершоп хипстера-вейпера-вегана-манерного-пидора-с-модной-бородкой-и-усиками Иверса, вернуть на бас Юхана Ларсовича, вернуть на вторую гитару Люнгстрёма (Jester race и Subterranean звучат только в две гитары). Толкового барабанщика у Стрёмблада отродясь не было, драмсы можно программить.
    Новый вокал модное, слащавое говно, верните, бля, Хенке Форсса!
    Ну и, конечно, моё обязательное старческое брюзжание о том, что In Flames после Clayman превратилось в сборище нытливых кастрированных петухов.

    In Flames — Goliaths Disarm Their Davids
    https://www.youtube.com/watch?v=opDV6i0Bq3s

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  3. Зеля 26.08.2017 в 16:38

    Тот неловкий момент, когда старый алкаш — единственный, кто хорош среди модных и трезвых!

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  4. dissolve-ens 26.08.2017 в 21:11

    Как-то не очень похоже на старый In flames. От Clayman есть что-то немного, да.
    The jester race, Whoracle — вот где была очень качественная и цепляющая музыка

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