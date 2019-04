Гори, гори ясно. Концерт IN FLAMES в Минске 10 лет спустя

Так получилось, что вернуть IN FLAMES в РБ вышло лишь спустя десять лет после огненного дебюта в 2009-м, когда «Реактор» чуть не рухнул под напором эмоций и удельной массы желающих видеть Фридена и компанию. С годами компания несколько поменялась (кстати, в этом туре по причине болезни отсутствовал Niclas Engelin: его полгода подменяет улыбчивый американец Chris Broderick, известный по ACT OF DEFIANCE, JAG PANZER и немножечко MEGADETH) — ну и, понятно, в восприятии старых фэнов за десятилетку группа окончательно вышла в тираж формат «модерн-попсы», выпустив Sounds Of A Playground Fading, Siren Charms, Battles и, совсем недавно, I, The Mask, песни которых в основном составили сетлист субботнего шоу.

Одно за декаду не поменялось: концерт IN FLAMES в Минске снова вызвал страшный ажиотаж — билеты на танцпол Prime Hall разбежались, как алкоголики на майские, ну а те, кто выбрал сидячие места, также в основном стояли, прыгали, скакали и трясли головами — как в проходах партера, так и на балконах, везде, сливаясь в благоговейную ревущую черную тучу, в гуще которой озадаченными муравьями сновали клубные официантки. Prime Hall, конечно, удобная и крутая площадка: большая высокая сцена, хороший обзор с любой точки, куча баров, все как-то аккуратно, удобно и прилично, даже охрана не хамит (привет «Репаблику»!), ну и вообще персонал достаточно грамотно обращается с крупным количеством публики.

Звук, правда, на этот раз не понравился: по сравнению с концертом LACRIMOSA в этом же клубе и на IN FLAMES, и на бодром разогреве UNFOUND RELIANCE царила каша. Оглушительно громко (особенно ритм-секция), жестко, но при этом все как-то смазанно — причем я честно старалась оценить звучание с разных точек «Прайм-холла». С другой стороны, группа брала напором, качем и мощью, а зал оттопыривался так, что терял телефоны, обувь и разум — над толпой постоянно вскидывались чьи-то ноги, было жарко, потно, неутомимо, несмотря на то, что сет составили аж 20 песен.

Шведы тоже не сдавали позиций — страшно подумать, с февраля IN FLAMES выступают почти без пауз, часто ежедневно, но, несмотря на плотнейший график, отрабатывают на концерте на 100 и на больше. Причем не только Андерс — от начала и до конца шоу эффективно нарезает и разруливает весь коллектив, не забывая улыбаться, делать звездные стойки в дыму и вспышках прожекторов да «давать пять» пролетающим мимо стейдждайверам. На каких таких ресурсах бодрости держатся, не представляю. Однако ни секунды унылости или усталости. Только динамика, полымя, «Burn, burn, burn, the world needs to see — with open eyes, let the flames be seen far and wide». Гори, гори ясно.

Ну и, собственно, все «горели» — причем не так уж важно, что именно играла команда (а сетлист, кому интересно, выложен тут). «(This Is Our) House» — хорошо! «Leeches» — ооуукей! «Colony» — еще лучше! Ну а уж под «Cloud Connected» воскреснет и спляшет даже Христос.

Хотя врать, конечно, не стану: Андерс с большим трудом тянет чистые партии. И что бы он ни говорил о занятиях вокалом, уроках и прочем — существенно лучше с годами не стало. То есть на альбомах чистого теперь больше, а воспроизвести все это гладко вживую ему не под силу, и песни вроде «The Chosen Pessimist» на концертах пробирают слабее, чем того стоят. Хотя, в общем, чудес я не ждала: Фридена как вокалиста не о(б)судил только тот, кто с нулевых IN FLAMES и не слушал. (Сравнение с идеальными со всех сторон DARK TRANQUILLITY в данной главе также опустим.) Но, с другой стороны, скримит он убедительно — и легко снимает воплями стружку с металлических душ собравшихся в зале.

В общем… что тут еще добавить? Второй раз группа взяла Минск бешеной энергетикой. И, будем надеяться, после такого приема еще 10 лет ждать не придется. Тем более, вот уже юбилеи Colony да Clayman — и вдруг, на радость олдфагов, привезут «Bullet Ride», «Embody The Invisible», «Coerced Coexistence» и прочее это вот все…

Фоторепортаж смотрим тут.