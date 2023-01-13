Новье: миник IN FLAMES «Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners»Новинки и новости
В преддверии выпуска альбома Foregone IN FLAMES выложили треть его песен в виде миника Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners, приправив оные несколькими live-версиями старых хитов. Ну и поскольку, как считает группа, ад перенаселен, EP вышел в количестве 666 штук.
«State Of Slow Decay» мы уже обсуждали в прошлом году, а вот еще три новые темы.
Насчет последней, медленной эмоционально-надрывной «Foregone Pt. 2», Anders Friden заявил следующее: «Перебирая наш старый каталог, такие вещи как «Moonshield» и «Gyroscope», я подумал, что мы давно не делали ничего в подобном ключе. Поэтому решили записать нечто похожее — с одной стороны, вобрав шведские фолк-настроения, с другой, сохранив дух нынешней IN FLAMES’овской эры.
А вообще… это будет уже наш четырнадцатый лонгплей. Так что если вы знаете группу IN FLAMES, то вполне можете представить себе, что получите на диске».
В общем, да. И пока все это звучит очень даже прилично — а увидев группу прошлой осенью на разогреве MESHUGGAH, я, честно, была приятно удивлена, в насколько крутой концертной форме пребывают IF. Фриден даже вполне себе пел. Так что целиком альбом ожидаем с нетерпением и любопытством.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 92
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Комментарии
Алекс:
insane_clown написал(а):
Алекс написал(а):
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Алекс:
Тварь написал(а):
Алекс написал(а):
P.S. про»Лешеньку» — опять эти гей-повадки
А тебе что, завидно? так вот — не для тебя я свой отросток растил, лешенька-заинька…
insane_clown:
Алекс написал(а):
А противостояли им обычные донецкие и луганские парни, зачастую на очень скудном обеспечении.
Регулярную армию на Донбассе Россия до 202…
Тварь:
Алекс написал(а):
P.S. про»Лешеньку» — опять эти гей-повадки
А тебе что, завидно? так вот — не для тебя я свой отросток растил, лешенька-заинька!!!11 Не по твою жо…
Superfuzz:
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Ну да, ну да, пошли мы на хер, мы ж не рок- вокалисты, чтобы нас Хиткилллер заметил.…
Дед Аким:
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insane_clown написал(а):
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Алекс:
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