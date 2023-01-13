in flames foregone
13.01.2023

Новье: миник IN FLAMES «Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners»

Новинки и новости

В преддверии выпуска альбома Foregone IN FLAMES выложили треть его песен в виде миника Hell Is Overcrowded And Heaven’s Full Of Sinners, приправив оные несколькими live-версиями старых хитов. Ну и поскольку, как считает группа, ад перенаселен, EP вышел в количестве 666 штук.

«State Of Slow Decay» мы уже обсуждали в прошлом году, а вот еще три новые темы.

Насчет последней, медленной эмоционально-надрывной «Foregone Pt. 2», Anders Friden заявил следующее: «Перебирая наш старый каталог, такие вещи как «Moonshield» и «Gyroscope», я подумал, что мы давно не делали ничего в подобном ключе. Поэтому решили записать нечто похожее — с одной стороны, вобрав шведские фолк-настроения, с другой, сохранив дух нынешней IN FLAMES’овской эры.

А вообще… это будет уже наш четырнадцатый лонгплей. Так что если вы знаете группу IN FLAMES, то вполне можете представить себе, что получите на диске».

В общем, да. И пока все это звучит очень даже прилично — а увидев группу прошлой осенью на разогреве MESHUGGAH, я, честно, была приятно удивлена, в насколько крутой концертной форме пребывают IF. Фриден даже вполне себе пел. Так что целиком альбом ожидаем с нетерпением и любопытством.

Количество просмотров: 92

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *