IN FLAMES friden
14.06.2022

Новый клип IN FLAMES «State Of Slow Decay»

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IN FLAMES в процессе подготовки нового альбома вернулись на Nuclear Blast и на радостях выпустили новый трек с клипом «State Of Slow Decay».

Anders Friden: «Как группа мы всегда делали то, что хотели, не поддаваясь давлению внешнего мира. Но возвращение на Nuclear Blast вдохновило записать материал, который бы одновременно объединял прошлое, настоящее и будущее. Так, в сингле «State Of Slow Decay» есть все, что известны IN FLAMES. Но это не просто песня, это, блин, наше решительное заявление».

Заявление или нет, а вещь недурна.

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