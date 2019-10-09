Нергал, BEHEMOTH: «Я обеспокоен уроном, который антифа наносят сцене»

Что ж, когда-то это должно было начаться, и хорошо, что за дело взялись лидеры мнений экстрим-сцены. На днях Нергал, которого пресловутая антифа-истерия лично затронуть никак не успела, показал в своем инстаграме футболку «black metal against Antifa».

«Kill them. Show no mercy. Fuck Antifa!» — написано на спине, и, кажется, недовольных таким подходом будет немало.

«Некоторых людей мой пост смутил, — не удивляется Адам, — но ведь когда я делаю антиправительственные заявления, то не значит, будто я против поляков. Напротив, это означает, что я люблю Польшу и забочусь о ней. Аналогично публикация картинки с анти-антифа-футболкой не превращает меня в человека, который одобряет наци-движение. Я просто обеспокоен уроном, который эти люди наносят сцене. К идеалам вопросов ноль, но методы реализации совершенно дурацкие. Из чего получается парадокс: участники антифашистской организации сами ведут себя как фашисты. Согласны?»