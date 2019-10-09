Нергал, BEHEMOTH: «Я обеспокоен уроном, который антифа наносят сцене»

Что ж, когда-то это должно было начаться, и хорошо, что за дело взялись лидеры мнений экстрим-сцены. На днях Нергал, которого пресловутая антифа-истерия лично затронуть никак не успела, показал в своем инстаграме футболку «black metal against Antifa».

nergal-antifa«Kill them. Show no mercy. Fuck Antifa!» — написано на спине, и, кажется, недовольных таким подходом будет немало.

«Некоторых людей мой пост смутил, — не удивляется Адам, — но ведь когда я делаю антиправительственные заявления, то не значит, будто я против поляков. Напротив, это означает, что я люблю Польшу и забочусь о ней. Аналогично публикация картинки с анти-антифа-футболкой не превращает меня в человека, который одобряет наци-движение. Я просто обеспокоен уроном, который эти люди наносят сцене. К идеалам вопросов ноль, но методы реализации совершенно дурацкие. Из чего получается парадокс: участники антифашистской организации сами ведут себя как фашисты. Согласны?»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Александр 10.10.2019 в 09:30

    Красаучык! Хочу себе такую футболку.

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  2. Ad Noctum 10.10.2019 в 13:36

    Хмм, пан Дарски решил пропиарится на баттхёрте Хёста? А бизнес-чуйка его на этот раз не подвела? Это всё- таки не Иегову хуесосить, Сенчура (или где он там подписан) может заставить платить и каяться.

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  3. Nightranger 10.10.2019 в 15:03

    Фашисты будущего будут называть себя антифашистами (с).

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