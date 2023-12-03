Слушаем первый сингл сольника Bruce Dickinson «The Mandrake Project»Блог
Дикинсон весь в делах: тут и гастроли IRON MAIDEN (очередной забег состоится во второй половине 2024-го, и по всем американским каналам уже сейчас вовсю валит реклама, анонсируя шоу в ноябре следующего года!), и туры spoken-word, и съемки в ужастике, — и, как видите по фотосету, в свои 65 старина демонстрирует боевую спортивную форму, явно не намереваясь в обозримом будущем сидеть на пенсии в тапочках, как Tom Araya.
Помимо прочего, в начале будущего года у музыканта выходит сольный альбом The Mandrake Project (предшествующий сольник Tyranny Of Souls был реализован 9 лет назад), первый сингл которого «Afterglow Of Ragnarok» уже поступил в Интернет и позволяет оценить, насколько результативна кипучая деятельность Брюса. По-моему, очень недурно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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Слушаем первый сингл сольника Bruce Dickinson «The Mandrake Project»
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Juris:
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Дед Аким:
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Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
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А вот о�…
Писюн c глазами:
juris написал(а):
тоже мне новость… металлисты давно этим вашим ИИ пользуются вот к примеру за деда Аббатха и деда Демоназа давно ИИ тексты «пишет» — точнее пер�…
juris:
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Другой Александр:
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Другой Александр:
Писюн с глазами написал:
Что, опять прог? Жаль, что я слишком тупой для такой музыки.
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