Слушаем первый сингл сольника Bruce Dickinson «The Mandrake Project»

Дикинсон весь в делах: тут и гастроли IRON MAIDEN (очередной забег состоится во второй половине 2024-го, и по всем американским каналам уже сейчас вовсю валит реклама, анонсируя шоу в ноябре следующего года!), и туры spoken-word, и съемки в ужастике, — и, как видите по фотосету, в свои 65 старина демонстрирует боевую спортивную форму, явно не намереваясь в обозримом будущем сидеть на пенсии в тапочках, как Tom Araya.

Помимо прочего, в начале будущего года у музыканта выходит сольный альбом The Mandrake Project (предшествующий сольник Tyranny Of Souls был реализован 9 лет назад), первый сингл которого «Afterglow Of Ragnarok» уже поступил в Интернет и позволяет оценить, насколько результативна кипучая деятельность Брюса. По-моему, очень недурно.

