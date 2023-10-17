Bruce Dickinson: «С кулинарной точки зрения, мы — мясо с картошкой»Блог
Bruce Dickinson на будущий год анонсировал седьмой сольный альбом The Mandrake Project (предшественник проекта имени себя Tyranny Of Souls был выпущен 18 лет назад) — а также серию гастролей в его поддержку. Что, впрочем, не помешает кататься и IRON MAIDEN — старины Брюса хватит на всех!
«Мы постоянно разнообразим свои концертные сетлисты, в том числе включая в них новые песни. И публика не жалуется. Им, как ни странно, нравится новая музыка! И, как бы на сегодняшний день удивительно ни звучало, народ реально приходит на концерты послушать. А не потому что мы какие-то модники или типа того. Мы всегда были… как бы это получше описать? С кулинарной точки зрения, мы, в общем, не мишленовский ресторан, не какой-то изыск от шефа; мы — мясо с картошкой. То есть не обязательно, конечно, песни прямолинейны и просты, нет. Прямодушно наше отношение, и прямолинеен подход.
Мы играем песни так, как они были созданы, не понижаем строй, не замедляемся — напротив, иногда даже валим быстрее, оттого что переполнены энергией и эмоциями. Никаких записанных дорожек, клик-трека/метронома, фонограмм, каких-либо иных костылей. А то знаете, придешь сейчас на концерт многих групп — и такой: почему ты поешь, а губы не двигаются? Со всех сторон льется фанера — там кусочек, там кусочек, сбоку, справа, слева и вместо певца. Мы такое вообще не практикуем: все, что есть, аналогово и честно. Мы в этом плане олдскулеры. И… мне кажется, какие-никакие дивиденды подобный подход приносит: аудитория понимает, что реальность как она есть сейчас в дефиците».
И раз уж зашла тема про еду, вот некоторый десерт с вкусом
древности вечности (картофельно-мясной, разумеется): первый концертный альбом IRON MAIDEN Live After Death, выпущенный 14 октября 1985 года. Не юбилей, но дата действительно мощная!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 65
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Комментарии
atr:
Egor:
Прошлый был отличный, а этот что-то не зашёл… хоть такой ретро-вейв и люблю, но как-то без мелодий. …
Ad Noctum:
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукоо…
Mucupurulence:
Ветошь:
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно
лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно
лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не общаешься в при�…
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
А нахера вообще читать новости?Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говн�…
Polaris:
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
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m8ng8l:
> Или шансон поют по переходам?
Скорее Gospel какой-нибудь. Они ж христиане.…
Нокт:
Jean-Jacques Huyac:
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
Тое, што далей, як ні сьмешна, нагадала PRIMAL FEAR (параўнаў курыцу з яйкам))…
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