Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомби

33-летний сын Брюса Austin Dickinson (на фото выше) не только двигает свою альт-метал/хардрок группу AS LIONS, но теперь вот еще и хоррор-сценарист. Он выступил соавтором/сопродюсером кровавого фильма «Bjorn Of The Dead», в котором снимается не только Дикинсон-старший, но и другие известные люди из метал-мира. А в сюжете, как ни странно, фигурирует… ABBA.

Вкратце содержание кино описывают так: «Вокалист группы ABBATOIR по имени Bjorn вместе со своими коллегами Benny, Anni-Frid и Agnetha перебиваются по выходным скудными заработками, играя классику ABBA по всяким захудалым клубам, полупустым пабам и домам престарелых. Дела идут неважно, и они уже было решают заняться чем-нибудь другим, как Benny подписывается на конкурс-баттл среди трибют-коллективов. Ребята приезжают на площадку, выгружают аппарат — и тут внезапно случается апокалипсис, в результате которого клуб (и мир в целом) начинают штурмовать зомби-орды. Часть участвующих в вечеринке музыкантов они успевают покусать, выжившие сбиваются, как могут, по гримеркам — а Bjorn и его команда берут на себя роль спасителей, дабы выбраться из заварушки самим, спасти человечество и будущее музыки».

Когда все это увидит свет, пока непонятно, но, возможно, составит конкуренцию второму «Смертельному оргазму».

Количество просмотров: 214

3 комментария