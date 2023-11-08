Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомбиБлог
33-летний сын Брюса Austin Dickinson (на фото выше) не только двигает свою альт-метал/хардрок группу AS LIONS, но теперь вот еще и хоррор-сценарист. Он выступил соавтором/сопродюсером кровавого фильма «Bjorn Of The Dead», в котором снимается не только Дикинсон-старший, но и другие известные люди из метал-мира. А в сюжете, как ни странно, фигурирует… ABBA.
Вкратце содержание кино описывают так: «Вокалист группы ABBATOIR по имени Bjorn вместе со своими коллегами Benny, Anni-Frid и Agnetha перебиваются по выходным скудными заработками, играя классику ABBA по всяким захудалым клубам, полупустым пабам и домам престарелых. Дела идут неважно, и они уже было решают заняться чем-нибудь другим, как Benny подписывается на конкурс-баттл среди трибют-коллективов. Ребята приезжают на площадку, выгружают аппарат — и тут внезапно случается апокалипсис, в результате которого клуб (и мир в целом) начинают штурмовать зомби-орды. Часть участвующих в вечеринке музыкантов они успевают покусать, выжившие сбиваются, как могут, по гримеркам — а Bjorn и его команда берут на себя роль спасителей, дабы выбраться из заварушки самим, спасти человечество и будущее музыки».
Когда все это увидит свет, пока непонятно, но, возможно, составит конкуренцию второму «Смертельному оргазму».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 214
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Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомби
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Комментарии
Дед Аким:
Не то чтобы ярый фанат Метла, но нельзя не признать их объективный вклад в мировую историю метала и вообще музыки. Так больше женщины нравятся, список большой, пере�…
Дед Аким:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинальн�…
Anastasiya:
Орг написал(а):
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты.
Сотнями тысяч )) https://blabbermouth.net/news/metallica-sets-attendance-record-for-st-louiss-do…
Орг:
Я не знаю для кого они играют и кто те люди, которые тысячами ходят на из концерты. Для молодежи они неактуальны как представители неоригинального трэша 80х, для стар…
Hemorrhoids:
Чорны написал(а):
Предположу, что у технаря-гитариста ваще струн нету.
Да не,вроде чегойта у него там натянуто.Уж не знаю верёвки это бельевые или ещё что,но…
Чорны:
Алексей:
Hemorrhoids:
Дед Аким:
Молодцы мужики, такую нагрузку выдерживают, это не только ради бабла, сотни тысяч людей посещают их концерты, как бы пафосно не звучало, этим самым они закрепляют св…
Дед Аким:
Совсем не удивлён, что фигурирует ABBA, сейчас поясню. ABBA, Iron Maiden, Metallica, в десятке лучших групп мира по сочетанию хитовости, качества и энергетики (по отдельным составл…
СиРОЖА:
Писюн c глазами написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже определись, учиться ему играть на гитаре или не играть …
СиРОЖА:
Ян написал(а):
СиРОЖА написал(а):
Кирка любит йогу… лучше бы на гитаре играть учился
Ты уже научился?)
Не слышал пока мировых хитов от СиРожи)
А от Кирка что-…
Макс:
Дааа уж, самый важный релиз года, пипец. Один раз прогнал этот порожняк и забыл навсегда, кроме одной песни слушать там нечего. Пустой скучный проходной материал, пу�…
Совсем не удивлён, что фигурирует ABBA, сейчас поясню. ABBA, Iron Maiden, Metallica, в десятке лучших групп мира по сочетанию хитовости, качества и энергетики (по отдельным составляющим есть группы круче, тут именно сочетание звука) поэтому они все равно соприкасаются между собой, например Метла сделали шикарную версию Remember Tomorrow, они не могут не пересечься, подобное притягивается к подобному, фильм обязателен к просмотру
Ну вот теперь хоть понятно куда уйдёт следующий ‘Оскар’.
Ждёмс