Austin Dickinson
08.11.2023

Bruce Dickinson снимается в ужастике по сценарию своего сына. Про трибьют ABBA и зомби

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33-летний сын Брюса Austin Dickinson (на фото выше) не только двигает свою альт-метал/хардрок группу AS LIONS, но теперь вот еще и хоррор-сценарист. Он выступил соавтором/сопродюсером кровавого фильма «Bjorn Of The Dead», в котором снимается не только Дикинсон-старший, но и другие известные люди из метал-мира. А в сюжете, как ни странно, фигурирует… ABBA.

Вкратце содержание кино описывают так: «Вокалист группы ABBATOIR по имени Bjorn вместе со своими коллегами Benny, Anni-Frid и Agnetha перебиваются по выходным скудными заработками, играя классику ABBA по всяким захудалым клубам, полупустым пабам и домам престарелых. Дела идут неважно, и они уже было решают заняться чем-нибудь другим, как Benny подписывается на конкурс-баттл среди трибют-коллективов. Ребята приезжают на площадку, выгружают аппарат — и тут внезапно случается апокалипсис, в результате которого клуб (и мир в целом) начинают штурмовать зомби-орды. Часть участвующих в вечеринке музыкантов они успевают покусать, выжившие сбиваются, как могут, по гримеркам — а Bjorn и его команда берут на себя роль спасителей, дабы выбраться из заварушки самим, спасти человечество и будущее музыки».

Когда все это увидит свет, пока непонятно, но, возможно, составит конкуренцию второму «Смертельному оргазму».

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3 комментария

  • Дед Аким написал(а):

    Совсем не удивлён, что фигурирует ABBA, сейчас поясню. ABBA, Iron Maiden, Metallica, в десятке лучших групп мира по сочетанию хитовости, качества и энергетики (по отдельным составляющим есть группы круче, тут именно сочетание звука) поэтому они все равно соприкасаются между собой, например Метла сделали шикарную версию Remember Tomorrow, они не могут не пересечься, подобное притягивается к подобному, фильм обязателен к просмотруhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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  • Hemorrhoids написал(а):

    Ну вот теперь хоть понятно куда уйдёт следующий ‘Оскар’.

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  • Алексей написал(а):

    Ждёмс

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