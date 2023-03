Увидеть и умереть (на сцене). Фестиваль Power Trip анонсировал феерический хэдлайнерский состав

Американские фестивали, стараясь перещеголять друг дружку, объявляют в этом году все более удивительные составы. Так, однодневный (!) фест Sick New World в Лас-Вегасе умудрился анонсировать более пятидесяти коллективов, начиная от SYSTEM OF A DOWN, DEFTONES, SISTERS OF MERCY, INCUBUS, KORN, PLACEBO, COAL CHAMBER и заканчивая CRADLE OF FILTH, SOULFLY и MR.BUNGLE.

When We Were Young 2023-го года издания, также однодневный, собрал все эмо, поп-панк и прочее такое вот, что смог найти.

И хотя фестов в США вообще очень много, в большинстве своем они повторяются по хэдлайнерам (в этом году, например, в топах GUNS N’ ROSES, TOOL, PANTERA и FOO FIGHTERS) — так что, в общем, проживая где-нибудь на юго-востоке, нет особой нужды лететь на моднейшее мероприятие через всю страну. Разве что ради таких вот уникальных ивентов. И особенно нового. Power Trip.

На фест, анонсированный на 6-8 октября в калифорнийском Indio, хэдами заявлены сразу AC/DC, METALLICA, GUNS N’ ROSES, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE и TOOL — и это, конечно, совершенно вневременной (ведь такие группы могли выступать вместе и двадцать лет назад!) и внеконкурентный состав! О котором, прикупив билет, можно ерничать, а не увидишь ли ты за чудовищный уплаченный прайс, как со сцены унесут вперед ногами, например, Оззи.

Ознакомиться с ценником на уникальное событие можно здесь, ну а вкупе с отелями — здесь, то есть пара-тройка тысяч — без стоимости перелетов — уйдет даже при довольно скромном раскладе. Как думаете, оно того стоит?

