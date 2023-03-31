Увидеть и умереть (на сцене). Фестиваль Power Trip анонсировал феерический хэдлайнерский состав

Увидеть и умереть (на сцене). Фестиваль Power Trip анонсировал феерический хэдлайнерский составБлог
Американские фестивали, стараясь перещеголять друг дружку, объявляют в этом году все более удивительные составы. Так, однодневный (!) фест Sick New World в Лас-Вегасе умудрился анонсировать более пятидесяти коллективов, начиная от SYSTEM OF A DOWN, DEFTONES, SISTERS OF MERCY, INCUBUS, KORN, PLACEBO, COAL CHAMBER и заканчивая CRADLE OF FILTH, SOULFLY и MR.BUNGLE.
When We Were Young 2023-го года издания, также однодневный, собрал все эмо, поп-панк и прочее такое вот, что смог найти.
И хотя фестов в США вообще очень много, в большинстве своем они повторяются по хэдлайнерам (в этом году, например, в топах GUNS N’ ROSES, TOOL, PANTERA и FOO FIGHTERS) — так что, в общем, проживая где-нибудь на юго-востоке, нет особой нужды лететь на моднейшее мероприятие через всю страну. Разве что ради таких вот уникальных ивентов. И особенно нового. Power Trip.
На фест, анонсированный на 6-8 октября в калифорнийском Indio, хэдами заявлены сразу AC/DC, METALLICA, GUNS N’ ROSES, IRON MAIDEN, OZZY OSBOURNE и TOOL — и это, конечно, совершенно вневременной (ведь такие группы могли выступать вместе и двадцать лет назад!) и внеконкурентный состав! О котором, прикупив билет, можно ерничать, а не увидишь ли ты за чудовищный уплаченный прайс, как со сцены унесут вперед ногами, например, Оззи.
Ознакомиться с ценником на уникальное событие можно здесь, ну а вкупе с отелями — здесь, то есть пара-тройка тысяч — без стоимости перелетов — уйдет даже при довольно скромном раскладе. Как думаете, оно того стоит?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
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Комментарии
Sonder77:
Юрий написал(а):
Ну давайте будем объективными , но ведь голимое дерьмо , от и до …. Миллионы раз проигранное за эти десятилетия .
Полностью согласен.…
Анна:
Альбом прекрасен. Есть пару песен,которые я действительно часто слушаю. Как и много лет назад,я до сих пор удивляюсь, почему он одинок? Что ж там за тараканы……..…
Дружище Христос:
PitBull написал(а):
Годнота. Старички дают жару. Такой блэк олдового разлива куда лучше ссаного хипстоблэка типа всяких Батюшек, Мглы и прочего подобного кала.
…
PitBull:
Годнота. Старички дают жару. Такой блэк олдового разлива куда лучше ссаного хипстоблэка типа всяких Батюшек, Мглы и прочего подобного кала.…
Юрий:
Ну давайте будем объективными , но ведь голимое дерьмо , от и до …. Миллионы раз проигранное за эти десятилетия .…
Другой Александр:
В общем, музон пристойный, но видос — Как и большинство блэк клипов.…
Другой Александр:
Eum:
Eum:
а альбом записал очень недурный, кстати, не HIM конечно, есть пару банальных песен, но в целом очень хитово…
Другой Александр:
Countess — Ледовое побоище
Неожиданно песня на русском от голландской группы Countess. Группа древняя, ещё 1992 г. р. Раньше играли блэк, сейчас ушли в пэган. Музон неплохой, то…
Ad Noctum:
Ігор написал(а):
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.
Нет, слушай Cloak. Downcross не трогай, это на пра…
afterglowstar:
Писюн с глазами написал(а):
Жаль, что в итоге он все-таки выбрал не ту половину
Близкий друган и продюсер ( в обоих случаях бывший ) Вало Бэм Марджера ( Вива Ля…
Ігор:
Не знаю на счет Cloak,но в данный момент слушаю беларусский Downcross-весьма впечатляющий материал.…
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