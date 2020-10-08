Новый сингл AC/DC и история о том, как Brian Johnson превозмог глухоту

Новый сингл AC/DC и история о том, как Brian Johnson превозмог глухотуБлог
За вчерашними грустными новостями о Ван Халене, заполонившими воспоминаниями и некрологами мировую рок-сцену, как-то потерялся камбэк-сингл AC/DC «Shot In The Dark» (даже, честно говоря, не знаю, почему они не перенесли экстренно премьеру). Тем не менее, курилки сделали это снова, и в середине ноября в закутки меломанов подвалит альбом Power Up.
Angus отметил, что полноформатник посвящен покойному брату: Malcolm Young принял участие в работе над всеми 12 треками диска.
Состав коллектива на сегодняшний день таков: Brian Johnson, Phil Rudd, Cliff Williams, Angus Young и Stevie Young — причем все они, как будет изобретена вакцина от короны, планируют вернуться на сцену.
..И еще немного хороших вестей для фанатов. В интервью Rolling Stone Джонсон — ему, к слову, на днях исполнилось 73 — рассказал, что неплохо справляется с потерей слуха (ввиду которой в турах его подменял Axl Rose), и за последние годы ситуация заметно улучшилась.
«Дело было серьезное, — признался он, — я даже не слышал строй гитар. Чудовищный вид глухоты. Я действовал просто по памяти, используя мускульные навыки, «слышал» людей визуально, глядя на очертания губ при разговоре. Потом стало трудно выступать — стал переживать за качество своих появлений на публике. Все это сковывало. Я терял уверенность, стоя перед людьми, и это хуже всего.
Доктора тогда сказали, мол, все, глухота есть глухота. Но оказалось, дело не непоправимо.
Я нашел специалиста, который рекомендовал экспериментальный аппарат. В первый раз, как он его принес, устройство выглядело, словно автомобильный аккумулятор. Я удивился еще, что за фигня. «Ничего, мы его уменьшим», — сказал он. Процесс занял порядка двух с половиной лет. Он приходил ко мне раз в месяц. Мы садились вместе, он что-то проверял, и было дико скучно, среди всех этих проводков, экранчиков и шумов. Но оказалось, оно того стоило. Все, что я вам могу сказать об изобретении, так это то, что оно использует черепную коробку как ресивер».
Одним словом… Power Up!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 49
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