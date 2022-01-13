ABBATH
13.01.2022

ABBATH подготовили третий альбом «Dread Reaver»

Новинки и новости

И еще одна новинка недели: ABBATH презентовали клип на новую тему «Dream Cull» из мартовского полноформатника Dread Reaver.

В записи, помимо самого Аббата на гитаре, бас-гитаре и, само собой, вокале, принимали участие Ukri Suvilehto (барабаны), Ole André Farstad (гитары, в том числе акустическая) и, на нескольких треках, простившая обиды басистка Mia Wallace. Смотрите, каким бодрячком — с озорными приплясываниями в середине видео — вернулся маэстро! Шикарная гитарная работа, мощный, запоминающийся и, по аббатовским меркам, ультрамелодический трек. Просто огонь!

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7 комментариев

  • Тварь написал(а):

    н-да. это уже не алкоголь
    в ход явно пошли тяжелые наркотики

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  • Зануда написал(а):

    Так он вроде и то и то жрет. Но трек хорош!

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  • Merzbow написал(а):

    басистку же выперли? снова взяли походу. Недопялил её Аббат, как Том Уорриор в своё время.

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  • Varulv написал(а):

    Так по сути это традиционный хард-н-хэви, если соскрести и без того тонкую патину блэка. Трек нормальный, клип хорошо пойдет со старыми фильмами типа Зверобой и Следопыт ))

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  • kreator написал(а):

    Ерунда какая-то.

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  • kreator написал(а):

    Ерунда.

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  • Sonder77 написал(а):

    Заказал виниловое эксклюзивное издание!Тут всё просто купил весь Иммортал — беру и Аббатаhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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