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13.01.2022
ABBATH подготовили третий альбом «Dread Reaver»Новинки и новости
И еще одна новинка недели: ABBATH презентовали клип на новую тему «Dream Cull» из мартовского полноформатника Dread Reaver.
В записи, помимо самого Аббата на гитаре, бас-гитаре и, само собой, вокале, принимали участие Ukri Suvilehto (барабаны), Ole André Farstad (гитары, в том числе акустическая) и, на нескольких треках, простившая обиды басистка Mia Wallace. Смотрите, каким бодрячком — с озорными приплясываниями в середине видео — вернулся маэстро! Шикарная гитарная работа, мощный, запоминающийся и, по аббатовским меркам, ультрамелодический трек. Просто огонь!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 549
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7 комментариев
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Комментарии
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- Varulv: Так по сути это традиционный хард-н-хэви, если соскрести и без того тонкую патину блэка. Трек нормальный,…
- Merzbow: басистку же выперли? снова взяли походу. Недопялил её Аббат, как Том Уорриор в своё время.
- Зануда: Так он вроде и то и то жрет. Но трек хорош!
- Тварь: н-да. это уже не алкоголь в ход явно пошли тяжелые наркотики
- Егор: Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.
- Merzbow: Сатонис на Нергушу чем то похож тут.
н-да. это уже не алкоголь
в ход явно пошли тяжелые наркотики
Так он вроде и то и то жрет. Но трек хорош!
басистку же выперли? снова взяли походу. Недопялил её Аббат, как Том Уорриор в своё время.
Так по сути это традиционный хард-н-хэви, если соскрести и без того тонкую патину блэка. Трек нормальный, клип хорошо пойдет со старыми фильмами типа Зверобой и Следопыт ))
Ерунда какая-то.
Ерунда.
Заказал виниловое эксклюзивное издание!Тут всё просто купил весь Иммортал — беру и Аббата