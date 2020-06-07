Abbath: «Я не против воссоединиться с IMMORTAL»

Аббат, трезвый и излеченный, походу, решил пересмотреть свои творческие подходы. На днях музыкант дал интервью норвежской газете «Dagbladet», объяснив произошедшее в составе IMMORTAL следующим образом. «Ребята рассказывали, что причиной всему мои проблемы с алкоголем и наркотой. Но я никогда не беспокоил их этим вопросом. Они просто придумали повод, чтобы избавиться от меня».

По его словам, с Демоназом с момента распада команды они не общались — несмотря даже на роднящие «корни»: общего «аббатовского» сына с сестрой Демоназа. (Кстати, парня зовут Torbjørn, ему 26, и он играет на барабанах.) «Мне правда жаль, что сын и Харальд так редко общаются — хотя они по-прежнему родственники».

«Согласился ли бы я на воссоединение с IMMORTAL? Я открыт к диалогу, и я не против. Но это должно быть нечто особенное. Мне очень жаль, что тогда, когда все полетело к чертям собачьим, мы не нашли возможности просто собраться вместе и обсудить вопросы, вместо того, чтобы привлекать адвокатов.

Как я уже сказал, с Харальдом мы с тех пор не общались. А Horgh как-то прислал мне смс — мол, здорово, что я избавился от зависимости. Что же касается Demonaz… я хочу вспоминать лишь хорошие времена, что нас связывали.

Например, как мы, будучи молодыми и нажравшись вискариком, взяли лодку и поплыли из Lysefjorden (остров, где жил и до сих пор живет Demonaz — прим.авт.) через фьорд в Lysøya, в места, где когда-то обитал знаменитый норвежский композитор и скрипач Ole Bull. На острове было полно туристов, а мы бегали по окрестным лесам в полном блэк-метал боекомплекте и корпспеинте, с факелами в руках. Видели бы вы лица американских старичков, приехавших с экскурсией! Они чуть не схватили инфаркты. А потом, всех распугав, мы сбежали к своей лодке и стали ошалело грести назад. Блин, то были крутые времена. И случай настолько нас вдохновил, что большая часть Pure Holocaust была написана в тот же вечер».

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