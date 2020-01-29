Abbath протрезвел и выгнал басистку. «Мне велели не общаться ни с кем из музыкантов»

Некоторое время назад Abbath похвалился, что реабилитация пошла на пользу, он пару месяцев не пьет , и это полное говно. Буквально через день начнется тур коллектива — по Европе с VLTIMAS и 1349, а по США с MAYHEM — на басу в котором будет Rusty Cornell. Итальянская же басистка Mia Wallace, которая мужественно спасала представление группы в Аргентине, а затем писала в соцсетях мотивирующие послания типа «You’ll never walk alone. Never», оказалась изгнана. О чем узнала случайно.

«С сожалением сообщаю, что меня вынудили покинуть ABBATH. Я провела в этой команде прекрасное время; я горжусь своим вкладом в альбом Outstrider, в концертные выступления, клипы «Harvest Pyre» и «Hecate», визуальное представление коллектива и его промоушн.

Стать частью ABBATH было для меня сбывшейся мечтой, и, положа руку на сердце, могу утверждать, что всегда проявляла лояльность к музыкантам команды и самому Аббату. Об этом можно судить по видео с концерта в Аргентине: я стояла на сцене и играла до самого неприглядного финала. Конечно, я не всегда и не во всем соглашалась с людьми из лагеря ABBATH и откровенно выражала свое мнение, однако же без злобы или негатива. Но, увы, не все готовы это принять.

Крайне разочарована тем, что никто из бывших коллег не поставил меня в известность о происходящем. Единственное, что я получила, — это пятиминутный звонок от менеджера ABBATH, сообщившего, что в моих услугах более не нуждаются. Мне велели не общаться ни с кем из музыкантов. При этом никаких существенных объяснений подобного решения не дали, оставив в недоумении и с кучей вопросов.

До этого звонка я готовилась к европейскому турне, как, собственно, мне и велели. Отменила другие планы, запланировала отпуск на работе, провела немало времени в репетициях.

В заключение хочу поблагодарить за поддержку фэнов, СМИ, всех в Season of Mist и всех, кто работал с ABBATH! Спасибо большое! Это крайне важно для меня в сложное время. Также желаю Аббату наилучшего — и всегда буду восхищаться им как музыкантом. Спасибо за предоставленные мне возможности.

Сейчас я сфокусируюсь на следующих шагах. В работе уже есть несколько интересных проектов. Обещаю: вы слышите обо мне не в последний раз».

В целом же карьера артистки, называющей себя Soulfucker, стремительно повалившая в гору в 2018-2019, в последние месяцы так же резко пошла на спад. В 2017-м трагично закончилась история ее группы THE TRUE ENDLESS — однако вакансии в ABBATH и TRIUMPH OF DEATH стоили перемены, и эффектную злобную блондинку с басухой увидели крупнейшие метал-площадки.

В конце декабря без объяснений она ушла из TRIUMPH OF DEATH — и была замещена другой итальянской барышней, Jamie Lee Cussigh aka Slaughterwytch из MYRKVID. Теперь прокинул Аббат. Но что-то определенно да будет. Пока не заменят бас-гитаристкой поновее.