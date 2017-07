Фестиваль Kilkim Žaibu 2017. Дождь не может идти вечно?

«Когда же этот дождь закончится?

— Дождь не может идти вечно»

(к/ф «Ворон»)

Эта фраза могла бы стать одновременно эпиграфом и эпитафией ко всем трем дням 18-го фестиваля Kilkim Žaibu, сотрясавшего литовский Варняй с 29 июня по 1 июля 2017. Еще 28 числа погода была малооблачна и безмятежна, и разразившийся назавтра (для нас — аккурат на границе) штормовой ливень особых проблем не сулил. Дождь ведь когда-то закончится. Ну или… все-таки нет?..

Синоптические иллюзии смыл день второй: небо затянуло плотной серой пеленой, воздух набух, и поток небесной воды брал паузу только ради того, чтобы, всосав в себя озеро, вылить на головы собравшихся еще немного. И еще. И еще. На третий день компанию нескончаемой мороси составил нелегкий прибалтийский бриз, температура понизилась — равно как и настроение многих присутствовавших, чумазых от жизни в промозглых палатках и уже уставших пить алкоголь для поднятия жизненных тонусов.

Большинство продавцов мерча и дисков-винилов смылись из поплывшего Макондо примерно к середине феста. Часть сопутствующих забав (реконструкторские бои, викинг-футбол) также пришлось или отменить, или сократить. Зато ритуальное сожжение гигантских соломенных фигур — самой эффектной из которых была вариация ставангеровских «мечей», — напротив, стало любимым вечерним развлечением, на котором, несмотря на летящие во все стороны искры, можно было хоть как-то согреться или обсохнуть. В остальное время спасал деревянный барный сарайчик (в иные годы там транслировалось кино, но, поскольку крыша подтекала, на дожде включать видео не решились): теснясь на скамьях за столами, народ пил, ел, активно знакомился и, как умел, тусовался, пропуская немалую часть того, что игралось на двух КЖ-сценах.

Увы, ввиду погодных условий максимальное внимание получали только хэдлайнеры: под сценой, будто грибы-мокрецы, начинали множиться разноцветные дождевики и зонты (моднейшие, как оказалось, аксессуары в этом сезоне!) — среди которых лишь самые пьяные, раздевшись по пояс, месили в грязи оголтелое буги-вуги. Иные, совсем голенькие, в первый день осмеливались купаться в озере, — однако, и изначально не будучи сильно теплым, с ветром оно покрылось ледяными барашками-волнами, посерело и вместо позывов нырнуть начало внушать единственное желание: встать на берегу и, расправив плечи, немедленно сочинить что-нибудь в духе PRIMORDIAL.

«Хаха, погода не жалует, да? — веселился на сцене бодрый Аббат, — ну так вот, ребята, добро пожаловать в мое королевство! «In My Kingdom Cold»!» Большинству музыкантов небесный спам не мешал (и жалобы я сегодня читала разве что на фб — мол, спасало в этой Литве только вкусное пиво) — за тем исключением, что и под сценой собиралось не много народу, и ожидаемого ажиотажа Kilkim Žaibu этого года не вызвал вообще. Людей приехало еще меньше, чем в прошлом, — очевидно, литовцы, собиравшиеся провести выходные в тусне и общении, просто забили на такие расклады. Тем более, что и без того непростую палаточную жизнь усугубил тот факт, что помыться жителям кемпинга было практически негде: в горячий душ пускали лишь «випов» и музыкантов.

Тем не менее — отставив нытье — не признать невозможно: омываемые светящимися в софитах искорками дождя, многие сеты обретали дополнительный объем, настроение и атмосферность. Ночная MGŁA в пронзительно-депрессивной гитарной пелене, густо пропитанной темнеющей изморосью; призрачно-холодный, втаптывающий в сладж, пост-метал от BOSSK, слившийся с серой небесной туманностью, подернувшей лес. Шаманский дарк-фолк литовцев ROMOWE RIKOITO. Сатанически-вязкий, олдскульно-грузный блэк-дэз финнов ARCHGOAT, расцветивший небесные хляби сценическим алым, обернувший их Ночь кроваво-влажным трепещущим куполом.

Если же музыканты были настроены позитивно — осадки и вовсе оказались бессильны. Так, мои любимцы VULTURE INDUSTRIES, уставшие от студийных будней и привезшие в Литву сразу две премьеры («As The World Burns» + титульная песня будущего альбома, которая, по словам группы, не звучала пока «ни на ютубе, ни на телефаксе»), отношение свое выразили ясно и сразу: «Fuck the weather!» — заявили они и призвали к веселью. Фронтмен Bjørnar, как всегда, радостно-безумный, при подтяжках, с грандиозным своим разнообразным вокалом, без движенья не стоял ни минуты: он метался по сцене, кривлялся и забавно маршировал, светил фонарем, бегал по фотопиту, а в финале, решив не чураться традиций, организовал на поле большой хоровод, счастливо носясь в его склизкой круговерти с поднятым над головой флагом. «Follow the flag!», — призывал этот харизматичный мужчина, одновременно выводя свои партии, общаясь с публикой, с кем-то по ходу обнимаясь и давая «пять» мокрым фанатам. Фантастическая, великолепная группа! И единственная, кстати, кто после выступления пришел в мерч-палатку на сеанс неформального общения и фотографий.

По уровню зажигательности и крутости подачи с VULTURE INDUSTRIES сравним был только абсолютный хэдлайнер фестиваля — ABBATH. Несмотря на недавние алко-срывы и сопутствующие опасения, и группа, и ее предводитель выглядели шикарно, представляя своим шоу этакую блэковую версию KISS — с характерной для Аббата самоироничностью, уверенностью и безупречным умением гипнотизировать публику каждым движением, будь то взмахи ногами в огромных Шипастых сапогах, крабовые подрыгивания или прыжки вдоль сцены в стиле Ангуса Янга. Он кривлялся и высовывал язык, махал руками и заставлял зал орать, ходил на полусогнутых и позировал, плевался огнем (не шибко, впрочем, удачно) и водой. Несколько раз маршировал и раскланивался по итогу выступления, когда толпа, раздухарившаяся под нетленки IMMORTAL, неистово визжала и верещала про «One By One» и «All Shall Fall». King ov Hell, едва уступая в зрелищности, принимал живописные позы и делал эффектно. Все это был немного цирк. Но безупречно крутой. Да еще и под мощный саундтрек из хитов сольного ABBATH, IMMORTAL и I.

Вот знаете… наблюдая ABBATH на сцене во второй уже раз, ловлю себя неизбежно на мысли, что, что бы ни записали IMMORTAL теперь без него, «живая» конкуренция будет для оставшейся группы почти непосильной. Соревноваться с этим плотным мужиком по части концертной практически нереально.

Кто еще порадовал сетами? Безусловно, стильные и оригинальные украинцы 1914 (кстати, смачно разжигавшие русофобию между песнями), отвязные эстонцы LOITS, литовские пост-блэкеры AU-DESSUS. Грубые и бескомпромиссные шведы VALKYRJA. Внушительно смотрелись OBTEST. А вот SKYFORGER со своей фолковой программой впечатлили не очень: с одной стороны да, это было красиво. Обожженная огнями сцена, многоголосье, воинственные песни о паганских богах и бесстрашных воителях. С другой, уж очень однообразно — так что уже через полчаса их баллад у костра начало казаться, что песня у латышей была лишь одна. Вот помните, по классике: «Маруууууся, молчит и слёзы льёт / От грусти болит душа её / Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси / Капают слёзы на копьё». Нечто такое. В течение целого часа. В общем, имхо, делать полностью акустический сет «скайфорджерам» все-таки не стоило.

MÅNEGARM вживую не понравился; как-то мимо прошли и ожидаемые HARAKIRI FOR THE SKY. Единственная белорусская группа феста (неизвестная здесь и попавшая в Литву лишь по любви организаторов) SHAMAN JUNGLE — вообще никак. А еще немного смутило наличие в программе мероприятия кавер-коллективов, типа THE BLAST BEATS. Неужто в Литве так плохо все с местными оригинальными исполнителями?..

Звук, свет, организационные моменты — все оказалось практически безупречно, двигалось четко и по расписанию. И, конечно же, жаль, что полноценных фоторепортажей по итогу будет немного: погодные условия для техники были проблемные. Однако наши все-таки не сдаются! Так что на днях покажу расширенную фотогалерею, как что происходило, во что нарядился Аббат и кто в какой полевой грязьке успел полежать. Пока же — кто был и видел — предлагаю делиться собственными впечатлениями!..