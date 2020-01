Zakk Wylde: десять альбомов, которые изменили мою жизнь

Сегодня 53-й день рождения отмечает Zachary Phillip Wylde — более известный как Zakk Wylde, гитарист, актер, медийная персона, и вообще колоритный, позитивный мужик с неизменной черно-белой гитарой. Когда-то Metal Hammer расспросил его о знаковых альбомах на все времена, которые могли б в известной мере описать этапы Закковской жизни. И вот что у него получилось! Альбом, который привел в музыку; альбом, под который потерял девственность… ну и т.д.

«Первым рок-альбомом, что я купил, был We Sold Our Soul For Rock ‘n’ Roll BLACK SABBATH. До этого слушал музыку середины сороковых, Donny and Marie, Olivia Newton John, Barry Manilow и все вот это вот. А потом купил пластинку BLACK SABBATH, и прежняя жизнь кончилась. Я провалился в мир крутой музыки и хардроковых гитар.

Альбомом, под который случился первый секс, был PINK FLOYD The Dark Side Of The Moon. Помню, слушал его, когда страстно зажег с одной телочкой.

Альбом, под который я превышаю скорость, — это Arrival ABBA. Вообще я езжу осторожно, опасаюсь штрафов, жена называет мой стиль вождения «дедушкиным». Может и так, но я дед без штрафов! Но вот если надо втопить, то втоплю, пожалуй, под «Dancing Queen» ABBA. Почему нет? Посмотрите на меня, я же танцующая королева!

Если меня спросят, что такое метал, то поставлю Screaming For Vengeance JUDAS PRIEST. Крутецкие песни, офигенный продакшн… да просто отличный материал, ни одной проходной темы вовсе.

Самая крутая обложка альбома для меня — это Sabbath Bloody Sabbath. Убийственный был релиз. Еще помню, как смотрел фотокарточки для оформления последующего Sabotage, и Оззи говорит: «Посмотри, какой на мне драцкий наряд. Я в этом кимоно выгляжу, как педик!» А я отвечаю: «Черт, а я не знал, кто из вас кто; думал, что ты — Bill Ward».

Альбом, автором которого я мечтал бы быть, — LED ZEPPELIN IV. Хотя, в принципе, любой альбом «цепеллинов». Если б я так мог, то сидел бы уже где-то в личном самолете.

Неожиданно для всех у меня есть альбом Lady Gaga The Fame . Да она же, блин, чумовая. Видели, как играет на пианино? Ладно дикие наряды — она невероятно талантливый музыкант и автор песен. Наберите в ютубе «Lady Gaga Led Zeppelin». Это она, с темными волосами, еще перед тем, как стать Lady Gaga, играет в кавер-банде в небольшом клубе.

Альбом, которого я стыжусь, — Sonic Brew BLACK LABEL SOCIETY. Ну или любой альбом этой банды, хахаха. Да, я много работал над дебютником, старательно его записал, но… Сейчас прослушивание этого материала вгоняет в депрессию, хочется себя убить.

Альбом, который бы я поставил на своих похоронах, — Helen Reddy I Don’t Know How To Love Him. Песенки вроде «I Am Woman, Hear Me Roar». Она подойдет. Ну или Lionel Ritchie, «Three Times A Lady». И я такой: «Three times a lady… not anymore!», и тут же: «I am woman, hear me roar… not anymore, he’s dead!»

Альбом, за который меня будут помнить, — BLACK LABEL SOCIETY The Blessed Hellride. Не то чтобы он пользовался большим успехом, но, надеюсь, парни, которые его делали, помянут те веселые времена. Пофиг, что там потом, — главное, есть что вспомнить!»