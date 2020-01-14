Zakk Wylde: десять альбомов, которые изменили мою жизнь

Сегодня 53-й день рождения отмечает Zachary Phillip Wylde — более известный как Zakk Wylde, гитарист, актер, медийная персона, и вообще колоритный, позитивный мужик с неизменной черно-белой гитарой. Когда-то Metal Hammer расспросил его о знаковых альбомах на все времена, которые могли б в известной мере описать этапы Закковской жизни. И вот что у него получилось! Альбом, который привел в музыку; альбом, под который потерял девственность… ну и т.д.

Zakk-Wylde--2020

We Sold Our Soul for Rock-n-Roll«Первым рок-альбомом, что я купил, был We Sold Our Soul For Rock ‘n’ Roll BLACK SABBATH. До этого слушал музыку середины сороковых, Donny and Marie, Olivia Newton John, Barry Manilow и все вот это вот. А потом купил пластинку BLACK SABBATH, и прежняя жизнь кончилась. Я провалился в мир крутой музыки и хардроковых гитар.

Альбомом, под который случился первый секс, был PINK FLOYD The Dark Side Of The Moon. Помню, слушал его, когда страстно зажег с одной телочкой.

Abba – ArrivalАльбом, под который я превышаю скорость, — это Arrival ABBA. Вообще я езжу осторожно, опасаюсь штрафов, жена называет мой стиль вождения «дедушкиным». Может и так, но я дед без штрафов! Но вот если надо втопить, то втоплю, пожалуй, под «Dancing Queen» ABBA. Почему нет? Посмотрите на меня, я же танцующая королева!

Если меня спросят, что такое метал, то поставлю Screaming For Vengeance JUDAS PRIEST. Крутецкие песни, офигенный продакшн… да просто отличный материал, ни одной проходной темы вовсе.

Black Sabbath – Sabbath Bloody SabbathСамая крутая обложка альбома для меня — это Sabbath Bloody Sabbath. Убийственный был релиз. Еще помню, как смотрел фотокарточки для оформления последующего Sabotage, и Оззи говорит: «Посмотри, какой на мне драцкий наряд. Я в этом кимоно выгляжу, как педик!» А я отвечаю: «Черт, а я не знал, кто из вас кто; думал, что ты — Bill Ward».

Альбом, автором которого я мечтал бы быть, — LED ZEPPELIN IV. Хотя, в принципе, любой альбом «цепеллинов». Если б я так мог, то сидел бы уже где-то в личном самолете.

lady-gaga-fameНеожиданно для всех у меня есть альбом Lady Gaga The Fame . Да она же, блин, чумовая. Видели, как играет на пианино? Ладно дикие наряды — она невероятно талантливый музыкант и автор песен. Наберите в ютубе «Lady Gaga Led Zeppelin». Это она, с темными волосами, еще перед тем, как стать Lady Gaga, играет в кавер-банде в небольшом клубе.

Альбом, которого я стыжусь, — Sonic Brew BLACK LABEL SOCIETY. Ну или любой альбом этой банды, хахаха. Да, я много работал над дебютником, старательно его записал, но… Сейчас прослушивание этого материала вгоняет в депрессию, хочется себя убить.

Альбом, который бы я поставил на своих похоронах, — Helen Reddy I Don’t Know How To Love Him. Песенки вроде «I Am Woman, Hear Me Roar». Она подойдет. Ну или Lionel Ritchie, «Three Times A Lady». И я такой: «Three times a lady… not anymore!», и тут же: «I am woman, hear me roar… not anymore, he’s dead!»

Альбом, за который меня будут помнить, — BLACK LABEL SOCIETY The Blessed Hellride. Не то чтобы он пользовался большим успехом, но, надеюсь, парни, которые его делали, помянут те веселые времена. Пофиг, что там потом, — главное, есть что вспомнить!»

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 26

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Есть что сказать? Пишите!

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Новый клип BEHEMOTH «Rom 5:8»

BEHEMOTH сегодня начинают очередной европейский тур, и в связи с этим решили показать новое видео на одну из тем альбома I Loved You At Your Darkest (который, надо полагать, все уже выучили...

Close